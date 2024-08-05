圈中星爸丨方中信罕談對女兒學騎馬看法　笑囡囡應該改學這項運動：越騎越貴

▲ 方中信話囡囡學騎馬開支好大。

方中信與太太莫可欣的16歲女兒符迦晴自小熱愛運動，7歲已開始學習騎馬，專攻馬術三項賽，並屢次獲得優秀的成績更入選香港青少年馬術隊，認真叻女。

日前方中信出席TVB監製王心慰的榮休晚宴，罕談對16歲女兒符迦晴學騎馬的看法。

星二代丨方中信女兒符迦晴成香港馬術隊騎手 視進軍亞運為目標

叫囡囡改學劍擊？

他搞笑地說：「我覺得佢應該學劍擊啦，一來我畀少啲錢，二來劍擊依家幾勁，你睇張家朗、江旻憓，都可以發展下，唔使成日騎住隻馬。」

不過他直言女兒有興趣和天份：「細個騎啲pony仔，越騎越大、越騎越貴，我仲要繼續做。」

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年輕騎手

其實迦晴是獲選入香港馬術精英計劃（HKEPP），是重點培養的年輕騎手之一，她曾取得雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第四名（中國香港）以及雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第七（中國香港）等。

現時她為香港賽馬會青少年馬術隊成員，主打盛裝舞步賽、越野障礙賽及場地障礙賽三項賽馬術項目。

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熱愛騎馬

回想初次接觸馬匹，迦晴說：「第一次接觸隻馬好溫柔，騎馬Party中會畀你上馬及有人拖住隻馬行，學識咗就覺得好好玩，亦會餵佢食零食，比賽時幫隻馬紮辮，培養感情。」

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