  • 34°C
香港時間 : 202485日 (一) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

圈中星爸丨方中信罕談對女兒學騎馬看法　笑囡囡應該改學這項運動：越騎越貴

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

方中信話囡囡學騎馬開支好大。

方中信與太太莫可欣的16歲女兒符迦晴自小熱愛運動，7歲已開始學習騎馬，專攻馬術三項賽，並屢次獲得優秀的成績更入選香港青少年馬術隊，認真叻女。

日前方中信出席TVB監製王心慰的榮休晚宴，罕談對16歲女兒符迦晴學騎馬的看法。

星二代丨方中信女兒符迦晴成香港馬術隊騎手　視進軍亞運為目標

叫囡囡改學劍擊？

他搞笑地說：「我覺得佢應該學劍擊啦，一來我畀少啲錢，二來劍擊依家幾勁，你睇張家朗、江旻憓，都可以發展下，唔使成日騎住隻馬。」

不過他直言女兒有興趣和天份：「細個騎啲pony仔，越騎越大、越騎越貴，我仲要繼續做。」

點擊圖片放大
+10
+9

年輕騎手

其實迦晴是獲選入香港馬術精英計劃（HKEPP），是重點培養的年輕騎手之一，她曾取得雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第四名（中國香港）以及雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第七（中國香港）等。

現時她為香港賽馬會青少年馬術隊成員，主打盛裝舞步賽、越野障礙賽及場地障礙賽三項賽馬術項目。

點擊圖片放大
+5
+4

熱愛騎馬

回想初次接觸馬匹，迦晴說：「第一次接觸隻馬好溫柔，騎馬Party中會畀你上馬及有人拖住隻馬行，學識咗就覺得好好玩，亦會餵佢食零食，比賽時幫隻馬紮辮，培養感情。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【諸朋好友】方中信得罪TVB監製兩年無工開　感激太太：有了小朋友成個人生改變晒【有片】
11:39 2020/12/07
【諸朋好友】方中信得罪TVB監製兩年無工開　感激太太：有了小朋友成個人生改變晒【有片】
星二代尖子｜莫可欣收服方中信全職教女　3招培育15歲餅印女成馬術精英運動員
13:45 2023/12/29
星二代尖子｜莫可欣收服方中信全職教女　3招培育15歲餅印女成馬術精英運動員
星二代丨方中信女兒符迦晴成香港馬術隊騎手　視進軍亞運為目標
11:26 2024/03/25
星二代丨方中信女兒符迦晴成香港馬術隊騎手　視進軍亞運為目標

你可能感興趣

【諸朋好友】方中信得罪TVB監製兩年無工開　感激太太：有了小朋友成個人生改變晒【有片】
11:39 2020/12/07
【諸朋好友】方中信得罪TVB監製兩年無工開　感激太太：有了小朋友成個人生改變晒【有片】
星二代尖子｜莫可欣收服方中信全職教女　3招培育15歲餅印女成馬術精英運動員
13:45 2023/12/29
星二代尖子｜莫可欣收服方中信全職教女　3招培育15歲餅印女成馬術精英運動員
星二代丨方中信女兒符迦晴成香港馬術隊騎手　視進軍亞運為目標
11:26 2024/03/25
星二代丨方中信女兒符迦晴成香港馬術隊騎手　視進軍亞運為目標
方中信 莫可欣 娛樂人物職業 演員 星二代 運動 家庭教育 家庭關係 馬術運動 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽