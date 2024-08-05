《我們的青春日誌》演出跨越500場　主創陳恩碩宣佈覓址上演《小男人周記》

▲ 陳恩碩與演員慶祝《我們的青春日誌》跨越500場。

由陳恩碩（Tom）編劇、作曲、填詞、導演及監製的全港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》屢創紀錄，於7月28日迎來上演500場的歷史里程碑，當晚鄭丹瑞、樂易玲、小美、蔣志光，蘇韻姿等到場，見證香港首個舞台劇跨越500場的歷史時刻。

謝幕時，Tom驚喜宣布已於港島區覓址興建全新劇場，將於明年推出第二齣長壽音樂劇《小男人周記》，並率領全台演員與觀眾一起大合唱劇中名曲《我有個夢》。

陳恩碩爆炸戲棚10周年大派對《爆SHOW》 阿旦預告將推出《我們的青春日誌》 電影版

▲ 向海嵐、陳恩碩及鄭丹瑞。

向海嵐感動哽咽

在第500場演出中飾演嚴校長的向海嵐在謝幕時分享見證Tom在創作路上的挫折與成長時一度哽咽：「從2018年於工廠大廈進行試演，到2020年公演卻因疫情肆虐而被逼腰斬，到2022年在這個特別為此劇量身興建的劇場進行長壽演出，之後跨越100場、200場，來到今天完成500場，我一直從旁見證Tom永不放棄的精神，令人感動！」

她續指：「對於Tom通過推出本地原創長壽音樂劇來推廣劇場文化的理念及行動，我是瞓身支持！舞台劇市場發展需要觀眾作為基礎，長壽演出正好提供一個好機會，透過加入不同演員，吸引更多人入場欣賞，令劇場能夠接觸到更廣大的觀眾群。」

▲ 陳恩碩在台上謝幕致詞。

答謝支持熱淚盈眶

Tom於謝幕時除感謝向海嵐一直的支持外，同時答謝觀眾，熱淚盈眶地表示：「我終於夠膽理直氣壯地稱呼《我們的青春日誌》為一套長壽音樂劇！回望過去兩年，從一開始物色地舖並改建成適合演出的劇場，來到正式上演，之後要持續思考如何維持演出水平及票房，並為劇目開拓更多新的可能性，當中荊棘滿途，但亦成為了長壽劇路途上的養分，令一切更有價值。」

他再指：「在此，衷心感謝曾經給我支持、鼓勵和提點過我的每一位，以及所有入場支持我們的觀眾，當中更不乏欣賞過40、50次的忠粉！此外，我更要深深感謝一直與我同行的台前幕後，他們每天在演出前幾小時就要開始準備、化妝、試咪、檢查器材、熱身，然後猶如打仗一般全神貫注地完成3小時的演出，再為第2天的演出作準備。這個過程，在這個劇場中重複發生了500次！」

最後，Tom稱《我們的青春日誌》有500場演出，但不會因此自滿：「《我們的青春日誌》是推動音樂劇變成香港主流文化的第一步，而培養劇場文化不可只靠一套長壽劇完成。因此我們將繼續推出更多高質素的作品，包括於明年上演的第二齣長壽音樂劇《小男人周記》，一步一步實現讓音樂劇遍佈全港的夢想。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5