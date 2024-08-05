江旻憓退役｜林作預計劍后江旻憓退役做KOL　抽水王豪言：賭幾多都得

▲ 「抽水王」林作在社交平台發文提出對江旻憓（Vivian）前路的看法。

【江旻憓/微笑劍后/巴黎奧運/劍撃/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運奪個人女子重劍金牌，日前已凱旋返港。

在昨日（8月4日），江旻憓（Vivian）在個人社交平台宣布告別運動員生涯，「我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港」。

江旻憓退役丨江旻憓告別全職劍擊運動員生涯 微笑劍后：感謝家人朋友支持

巴黎奧運丨認定江旻憓轉做KOL

昨日，「抽水王」林作又出動，他在社交平台發文提出對Vivian前路的看法：

賭幾多都得，下一步，一定係做KOL接job先食人氣賺番轉，甚至僅僅依賴奧運成就就可以走很多年。慈善事業絕對是好的front，讓她可以不需要操心正職。這都是她辛苦努力修回來的正果，絕對是福氣。沒有任何藝人明星可以貼近她的光環，目前香港奧運運動員（奪牌的）絕對是全港最有光環的人，也只有三位，金牌更是只有兩人，一男一女。



這樣的狀態下走入任何依靠新一門技巧的新事業，絕對會浪費了光環，甚至會說，很難讓她放得下自己前1/3人生所取得的成就。我看不到任何原因會去找份工作做，除非直接躍身到最頂層。



Enjoy！接下來的生活來得輕鬆，全港牌子找你代言，紅過Mirror，收入更是無憂。

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巴黎奧運丨江旻憓急流勇退

現年30歲的江旻憓約在11歲起正式接受劍擊訓練，在2014年代表港隊贏得仁川亞運女子重劍個人賽及團體賽銅牌，展開「微笑劍后」的獎牌之旅。

在2018年，江旻憓於亞錦賽首嚐冠軍滋味，翌年3月更首度升上世界排名第一之位成「世一」，可惜她上屆東京奧運八強出局，回港後揮淚光多次致歉。

到今屆巴黎奧運，江旻憓在女子重劍個人賽過關斬將，最終在決賽以「決一劍」13:12擊敗東道主法國劍手首奪奧運金牌，同時成為香港史上第3面奧運金牌我主。一星期後的今日，江旻憓急流勇退，宣布結束全職運動員生涯。

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