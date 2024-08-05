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巴黎奧運｜何瑋桁孭Goyard背囊獲讚有品味　品牌物品難買程度高過Hermès？

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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何瑋桁的時尚品味獲得肯定！

【巴黎奧運/花劍/奧運金牌/何瑋桁/香港運動員/時尚/Goyard】今屆奧運衛冕男子花劍金牌的「劍神」張家朗與隊友何瑋桁（Cedric）日前凱旋而歸，並在機場接受傳媒訪問。

而Cedric首次在巴黎奧運登場，雖然在32強比賽中落敗，但仍有很高的討論度，因為Cedric以鬢辮頭出戰，已經顯得十分型格，當他回港時，網民眼利發現他背著被譽為法國「最低調」奢侈品牌Goyard的Cisalpin Backpack，網民笑指Goyard的背囊比張家朗的Dior難買，更大讚Cedric有品味！

巴黎奧運丨獲讚有品味

該網民在社交平台發文表示，當大家都討論張家朗的Dior背囊，但他認為何瑋桁的Goyard cisalpin backpack很有taste（品味），加上Goyard經常斷貨，竟然給Cedric買到，所以覺得他很厲害，而其他網民亦紛紛留言表示認同。

另外，有網民更道出個人經歷：「Goyard真係唔易買， 個時銀包都要排1個月！我男朋友本身唔盲目追名牌，係真心鍾意品牌故事/ 手工佢先會買。」有網民就指品牌的產品都很昂貴。

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官網就顯示Cedric背著的這款Cisalpin背包專為現代旅行者而設計，其結構化的拉鍊閉合系統確保了寬敞的開口，方便拿取所有個人物品。

除了Cedric的背囊，大家也十分留意Cedric的鬢辮頭髮型，並大讚很有型，其實Cedric早於4月時已束了這個髮型，銀色的鬢辮令他看起來充滿時尚感，再加上他陽光大男孩的氣質，完美將運動和時尚結合。

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巴黎奧運丨拆解Goyard一袋難求之謎

說回大家趨之若鶩的Goyard手袋，其實網民說得沒錯，品牌的確一袋難求，它被譽為低調、神秘又奢華的品牌，雖然沒有刻意賣廣告，但憑住耐用和簡約大方的設計，一直深受王室貴族、名人紅星追捧，例如Kim Kardashian、David Beckham等等。

由於明星效應，而且耐用耐看的設計，再加上數量有限的貨源，令Goyard紅遍全球，長年出現一袋難求的情況，而Goyard的行李箱罕有及難買程度，更可媲美Hermès的Birkin和Kelly手袋，受歡迎程度可見一斑。

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