乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮盧森堡大宅曝光　丈夫陪打乒乓兒子拔罐助賽前放鬆

▲ 61歲倪夏蓮的盧森堡大宅曝光，從她曬出的片段當中，可見丈夫會陪打乒乓波，又獲兒子拔罐，難怪她比賽可以如此放鬆。

【61歲奧運選手/盧森堡/乒乓球/倪夏蓮/倪夏蓮背景/倪夏蓮老公/倪夏蓮兒子】今屆巴黎奧運跑出了不少運動員「明星」，除了「單手插袋」拿下射擊銀牌的土耳其選手之外，有「乒乓嫲嫲」之稱的61歲乒乓球手倪夏蓮也圈粉無數。活躍於社交平台的倪夏蓮育有一子女一，常常於小紅書上載與家人的生活點滴，令她位於盧森堡埃特爾布呂克的大宅曝光，當中的小型健身室十分吸睛，除了有健身單車等器材，更設有乒乓球枱，倪夏蓮平日會與丈夫Tommy Danielsson切磋乒乓波，還有兒子幫忙拔罐，一家人十分溫馨。

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61歲倪夏蓮一家｜大宅擁小型健身房61歲

現年61歲的盧森堡乒乓球代表倪夏蓮，在日前的比賽中不敵國家隊的孫穎莎，於32強止步。雖然如此，但倪夏蓮在比賽時全程笑容滿面地盡力決戰，觀眾在欣賞比賽時多了一份輕鬆及溫暖的感覺，令這位嫲嫲級選手瞬間爆紅，現在她的小紅書及抖音號分別坐擁超過29萬及140萬的粉絲，不少民眾留言十分支持「倪阿姨」。

從倪夏蓮上載的影片可見，她的家中採用溫暖的橙黃色調，牆上掛了不少的油畫，此外更有一大片的落地玻璃可以讓自然光線透入屋內，舒適又溫馨。

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倪夏蓮一家｜丈夫與兒子助賽前身心靈放鬆

除了到訓練場館練習外，倪夏蓮家中也設有頗為全面的運動器械，不時鍛鍊身體，當中包括雙槓提膝引體上升訓練架、健身單車、健腹健身椅等。倪夏蓮家中更有一間乒乓球房，牆壁掛滿了自己的比賽照片，中央放置一張乒乓桌，同時身兼教練的丈夫會與倪夏蓮一起打乒乓球，為對方作好賽前訓練。

而做完一系列的運動及訓練後，倪夏蓮兒子會用一些小器材為媽媽放鬆肌肉，他也會利用拔罐等方法為媽媽作治療，差不多全家總動員一起為倪夏蓮做好備戰，令她也忍不住驕傲地說，

我很幸運的呢，兒子可以幫我，我也覺得挺自豪的。

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倪夏蓮背景｜曾歷婚姻失敗

其實，除了在事業上常常面臨不少的挑戰外，倪夏蓮在婚姻方面也經歷過挫折。在年輕廿多歲時，倪夏蓮與同為乒乓球運動員的林宏偉結婚，並育有一子，兩人更曾到德國同一個球會打球，但在2002年時宣告婚姻破裂。在翌年，便與相識多時的現任教練丈夫Tommy結婚再組家庭，倪夏蓮在高齡時誕下了一名女兒，一家四口幸福至今。

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