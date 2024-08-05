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巴黎奧運︱張家朗謝影雪返港遇Jet Lag肚餓難眠　劍神調整「生理時鐘」需時這樣長

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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【巴黎奧運／張家朗／謝影雪／香港運動員／劍神／花劍／劍擊／金牌／羽毛球】相信不少搭過長途機的市民，都試過遇上「Jet Lag」（飛行時差）問題，就算是奧運代表隊亦難逃這種不適應感。「劍神」張家朗於上星期五（2日）從巴黎凱旋返港，而謝影雪、鄧俊文等羽毛球代表和柔道代表王嘉莉亦於昨日（4日）清晨抵港。不過張家朗和謝影雪就在其社交媒體上表示，自返港後就開始出現「Jet Lag」問題，張家朗更表示，試過不眠不休的方法也難以調整生理時鐘；本港衞生署曾分享6個預防及應付「Jet Lag」的技巧，有需要人士不妨參考一下。

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張家朗謝影雪返港遇Jet Lag

張家朗於星期六（3日）下午約5點，在社交平台Threads上發布帖文，寫著「Jet lag 早晨」；有網民留言問張家朗「想知你一般要幾耐先可以調返啱個生理時鐘」，他回答指每次都不同，另有不少網民都給予各種調整生理時鐘的提議，例如堅持一整天不睡眠、飲咖啡令自己保持清醒等等。其後張家朗於今早（5日）清晨4點半再發布帖文，更新狀態，他寫道：

明明已經捱咗成日唔瞓，點解都仲係咁？

而謝影雪也不約而同在同日約清晨5點半，在社交平台Threads上發布帖文表示自己正面對著「Jet Lag」問題：

Jet lag 好肚餓

謝影雪早前準備從巴黎返港前，曾在Threads上表示，想試食麥當勞McGriddles；有網民就趁著她今早「Jet Lag」，提議她稍等片刻就可以去搶先食McGriddles「醫肚」。

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預防及應付「Jet Lag」6大技巧

根據衞生署資料，所謂「Jet Lag」是飛行時差，指在短時間橫越多個時區所引發的身體和生理的病徵變化，主要是由於身體的自然節奏和睡眠週期受擾亂而造成；如果大家坐完長途飛機後，變得難以入睡、疲勞、情緒波動、腸胃不適及沒有胃口，就是有飛行時差（Jet Lag）情況。

出發前要有充足休息：如需開始飛越時區的旅程時，應休息充足及避免睡眠不足；另外，保持心情平靜能避免影響休息質素。

靠午睡幫助適應：如果旅程超過3天，應該依循目的地的睡眠及用膳時間幫助調整作適應；多作午間小睡亦有助適應。

曬太陽調整生理時鐘：多到戶外曬太陽，讓自然光幫助調整生理時鐘，建議安排簡單輕鬆的活動，讓自然光幫助減輕睡意，到晚上再睡覺；衛生署提醒大家，如果抵達時間為白晝，請避免率先酒店睡覺。

避免喝酒和咖啡：衛生署不建議在飛行途中飲用過多咖啡或酒，反而應喝大量清水，有助促進血液循環、清除體內毒素，讓身體保持正常體溫，更能有效地克服時差和長途旅遊的疲憊。

避免服用安眠藥：部分旅客會依賴安眠藥來對抗時差，但由於安眠藥或會導致生理時鐘變得混亂，降低身體對時差的適應性。如有需要應與醫生商討。

不要亂服褪黑激素：雖然褪黑色素（Melatonin）有助紓緩時差的影響、幫助身體在夜間睡眠，但其安全性仍有待證實；如服用時間及劑量不當會有反效果，故服用前應請教醫生。

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