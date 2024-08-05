巴黎奧運｜兒時赤腳練跑為18萬人島國奪首金　女飛人勝利獻亡父冀為國家做1事

▲ 來自島國聖露西亞女飛人，兒時赤腳練跑為18萬人島國奪首金，女飛人艾菲勝利獻亡父冀為國家建新體育場。

【巴黎奧運／聖露西亞／女飛人／100米飛人／田徑／艾佛】巴黎奧運屢創佳績，巴黎奧運上演女子100米短跑決賽，來自人口僅得18.6萬的島國聖露西亞（Saint Lucia）艾菲特（Julien Alfred）跑出10秒72奪金。百米女飛人賽後感觸表示要將勝利獻給亡父，她並希望藉這次勝利推動體育發展：「我小時候赤腳跑步，運動場也失修，希望這面金牌可以幫助國家興建新的體育場。」

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周六巴黎奧運上演女子100米跑決賽，由聖露西亞女跑手艾菲特意外爆冷奪金，面對李察遜、謝法等世界頂尖跑手，跑出個人最佳成績10秒72，以0.15秒的優勢爆冷封后奪金，為聖露西亞摘下首面奧運獎牌，創造歷史後表示：「這對我意義重大，我肯定大夥兒正在慶祝。」問及勝利的關鍵：

我賽前起身時在紙上寫下「艾菲特，奧運冠軍」，所以最重要是相信自己。

▲ 百米女飛人艾佛賽後感觸表示要將勝利獻給亡父。（新華社）

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獎牌獻給11年前逝世的父親

賽後艾菲特想把這一獎牌獻給在11年前逝世的父親：「除了上帝、教練之外，更重要是多謝我的父親。父親一直相信我能夠成為奧運冠軍，可惜他在2013年逝世，未能親眼見證這個在我生涯的重要一刻，但相信會以我為榮。」

現年23歲的艾菲特於聖露西亞首都出世，12歲時痛失父親令她一度退出訓練，後來在教練勸說下，重拾對田徑的熱愛，並離開出生地前往牙買加讀中學。她於2018年入讀德克薩斯大學，修讀青年與社區研究，她同年於青年奧運100米短跑以銀牌成績才嶄露頭角。今年亦在世界室內田徑錦標賽贏得60米桂冠。

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奪金後冀為國家做1事

佔地面積617平方公里的加勒比海島國——聖露西亞，人口僅得約18.6萬，以旅遊業為主要收入來源。自艾菲特奪金帶動聖露西亞被更多人認識。艾菲特坦言自己小時候只能赤腳在地上跑步，「成長時習慣赤足四處跑、穿校服跑、四處去跑。」而體育場也年久失修，田徑資源一度短缺。因此，艾菲特盼藉這面金牌會促進國家推動運動發展：「我實在希望它可協助年青人，協助聖露西亞興建一個新賽場及設施，從而發展運動。」

▲ 女飛人艾菲奪首金後，冀協助聖露西亞興建一個新賽場及設施，促進國家運動發展。（新華社）

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