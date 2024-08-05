美食推薦｜西班牙餐廳Olé 26週年推9道週末菜單　任食西班牙Paella飯設現場結他演奏及獻唱

▲ Olé西班牙餐廳為慶祝開業26週年，由即日至2024年10月27日，逢週末及公眾假期推出全新「9道西班牙菜 Weekend Brunch」菜單。

Olé西班牙餐廳為慶祝開業26週年，由即日至2024年10月27日，逢週末及公眾假期推出全新「9道西班牙菜 Weekend Brunch」菜單。食客每位只需$498的驚喜優惠價錢，就能夠品嚐到 brunch 菜單上的6款前菜、1款主菜、1款每日精選西班牙Paella飯(任食)及1款甜品，一共9道高品質而且味道正宗傳統的西班牙佳餚。

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Olé 每日會從數款俘虜食客味蕾多年的招牌西班牙傳統 Paella 飯中挑選 1 款來作「每日精選西班牙 Paella 飯」，例如有:傳統海鮮 Paella、傳統雞肉 Paella、傳統伊比利亞豬及西班牙肉腸 Paella、傳統華倫西亞 Paella 及墨魚汁海鮮 Paella 等，每款 Paella 飯都各有特色。

現場結他演奏及獻唱

顧客在休閒的週末及假期中在 Olé 享受這頓豐富西班牙盛宴的同時，Olé 亦安排兩位結他歌手在餐廳現場為食客彈奏及獻唱多首迷人的西班牙傳統音樂及歌曲。在溫馨舒適的古典氛圍下，聆聽着西班牙的樂韻，再品嚐一道道到美味佳餚，食客恍如置身於西班牙當地的小酒館中。

4 款Free Flow選擇

另外，更設有3款Free Flow選擇，價錢由$98至$498，可讓食客依個人喜好選擇，盡情暢飲時令果汁及汽水，又或啤酒、紅酒 (Tempranillo) 和 白酒 (Verdejo)等不同的酒類。

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