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巴黎奧運｜「天津首富」邀全紅嬋當新抱　竟開家暴條件：我兒子打你不要還手

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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中國跳水隊全紅嬋與陳芋汐在巴黎奧運出戰女子雙人10米跳水決賽奪金，近日一名自稱是天津首富的老翁，在直播中邀請全紅嬋做自己的新抱，還開出非常不專重女性的條件，言論被許多大陸網民怒批離譜！

【巴黎奧運/奧運/跳水/全紅嬋/嬋寶/陳芋汐/雙人跳水/中國奪金/中國運動員/水花消失術】中國跳水隊全紅嬋與陳芋汐在巴黎奧運出戰女子雙人10米跳水決賽奪得金牌，是年僅17歲的全紅嬋繼東京奧運後再度奪金。全紅嬋的「水花消失術」熱爆網絡，被一眾網民稱呼為「嬋寶」，可見她的高人氣，不過人紅就有人想來蹭熱度。近日一名自稱是天津首富的老翁，在直播中邀請全紅嬋做自己的新抱，還開出非常不尊重女性的條件，言論被許多大陸網民怒批離譜！

巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽　香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】

巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽　直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

全紅嬋與拍檔陳芋汐於巴黎奧運女子雙人跳水10米台項目奪金。（美聯社）

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CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

巴黎奧運全紅嬋｜老翁：兒子打你，你不要還手

今年4月內地網絡瘋傳「天津首富」招全紅嬋做新抱的影片，片中一名戴眼鏡的白髮老翁自稱是天津首富，希望邀請全紅嬋當他的新抱，「現在我邀請你來做我的兒媳婦，不過有個條件，我希望如果兒子打你的時候，你不要還手」，令一眾網民狠批老翁的言論充滿父權主義及不尊重女性，這名「天津首富」亦從此「潛水」。

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巴黎奧運全紅嬋｜網民狠批自以為是

有内地網友指老翁太過自以為是，「以為有錢就能為所欲為？」、「人家現在名氣還需要去你家受氣？」、「癩蝦蟆想吃天鵝肉」。亦有網民表示懷疑老翁身份，「天津哪一位首富？叫什麼名字？」、「我怎麼不知道有什麼天津首富」。根據2023年胡潤百富榜，天津富豪企業家中財富排在第一名的是愛瑪電動車董事長張劍，今年55歲，身家約185億元，全球排名第290位。

巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐場邊舉動惹熱議　自揭「水花消失術」在於1關鍵

根據2023年胡潤百富榜，天津富豪企業家中財富排在第一名的是愛瑪電動車董事長張劍，身家約185億元。（網上圖片）

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巴黎奧運全紅嬋｜出身貧困父母以務農維生

全紅嬋出身貧困，父母於廣東的農村以務農維生，家中還有4個兄弟姊妹，全紅嬋的媽媽在2017年騎電動單車時遇上車禍，被撞斷肋骨及留下癲癇後遺症，因此上屆東奧全紅嬋奪得女子跳水10米跳台冠軍後，她直言想賺錢回家給媽媽治病。

「嬋寶」成名後亦有不少大企業送樓及送錢給她，但全紅嬋的爸爸就曾拒絕了贊助商的禮物，「不能靠女兒的名氣坐享其成」，現在家裡仍靠賣自種蔬果維持生計。

巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女　身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病

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