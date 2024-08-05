DSE2024｜超過3成DSE考生申請覆核成績　覆核結果8.14公布

▲ 本年覆核成績申請總人數近1.7萬，佔整體出席考生的34.1%，與去年相若。(資料圖片)

今年文憑試成績覆核結果暫定於8月14日（周三）公布，屆時考生可藉手機短訊知悉結果。本年覆核成績申請總人數近1.7萬，佔整體出席考生的34.1%，與去年34.08%相若。

文憑試設有積分覆核及重閱答卷制度，為對成績存疑的考生提供覆核成績的機會。本年49,026考生中，有16,718人申請積分覆核及重閱答卷，按年增加100人，微升0.02個百分點。整體應考科次有282,578科，當中166個科次申請積分覆核，佔整體的0.06%；37,346個科次申請重閱答卷，佔比13.22%。

考評局表示，按既定程序認真及妥善地處理每宗申請，確保考生於公開考試取得可靠及準確的成績。

考評局將以手機短訊（SMS），向申請覆核成績並已提供有效手機號碼的考生發放覆核成績結果，有關短訊將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。同時，所有學校考生的覆核成績結果通知書會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉其覆核成績的結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看覆核成績結果。

考評局會同時把覆核後成績獲提升的考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。

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