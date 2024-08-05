  • 34°C
香港時間 : 202485日 (一) 13:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE2024｜超過3成DSE考生申請覆核成績　覆核結果8.14公布

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

本年覆核成績申請總人數近1.7萬，佔整體出席考生的34.1%，與去年相若。(資料圖片)

今年文憑試成績覆核結果暫定於8月14日（周三）公布，屆時考生可藉手機短訊知悉結果。本年覆核成績申請總人數近1.7萬，佔整體出席考生的34.1%，與去年34.08%相若。

童學園
奧運項目｜霹靂舞跳進奧運大舞台成新興運動　資深導師教4大技巧：4歲已可上堂

文憑試設有積分覆核及重閱答卷制度，為對成績存疑的考生提供覆核成績的機會。本年49,026考生中，有16,718人申請積分覆核及重閱答卷，按年增加100人，微升0.02個百分點。整體應考科次有282,578科，當中166個科次申請積分覆核，佔整體的0.06%；37,346個科次申請重閱答卷，佔比13.22%。

考評局表示，按既定程序認真及妥善地處理每宗申請，確保考生於公開考試取得可靠及準確的成績。

考評局將以手機短訊（SMS），向申請覆核成績並已提供有效手機號碼的考生發放覆核成績結果，有關短訊將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。同時，所有學校考生的覆核成績結果通知書會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉其覆核成績的結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看覆核成績結果。

考評局會同時把覆核後成績獲提升的考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

畢業 中小學教育 中學 網上服務 大學 DSE 學校 服務 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽