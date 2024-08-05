DSE2024｜34.1%考生申請覆核成績創歷屆新高　覆核結果8.14公布

▲ 本年覆核成績申請總人數近1.7萬，佔整體出席考生的34.1%，與去年相若。(資料圖片)

今年文憑試（DSE）成績覆核結果暫定於8月14日（周三）公布，屆時考生可藉手機短訊知悉結果。本年覆核成績總人數近1.7萬，佔整體出席考生的34.1%，比率創歷屆文憑試新高。專家分析近年考生考試費成本降低，致覆核人數增加。

文憑試接受考生付費申請積分覆核及重閱答卷。本年49,026名應考考生中，有16,718人申請積分覆核及重閱答卷，按年增加100人，佔比34.1%，則按年微升0.02個百分點。整體應考科次有282,578科，其中166個科次涉及積分覆核申請，佔0.06%；37,346個科次涉及重閱答卷申請，佔13.22%。考評局表示，會按既定程序認真及妥善地處理每宗申請，確保考生於公開考試取得可靠及準確的成績。

考評局將於下周三以手機短訊（SMS），向申請覆核成績並已提供有效手機號碼的考生發放覆核成績結果，有關短訊將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。同時，所有學校考生的覆核成績結果通知書會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉其覆核成績的結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看覆核成績結果。考評局會同時把覆核後成績獲提升的考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。

翻查近年申請成績覆核的考生人數持續上升，由2020及2021年介乎30%水平，2022年及2023年分別升至33.02%及34.08%。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，據他接觸到申請覆核的應屆考生，主要考慮到毋須繳交考試費，考試成本降低下，不少考生也抱著希望「多一分，多個機會」的心態，博入心儀課程。故他估計，待政府代繳文憑試考試費安排明年取消後，考生選擇是否覆核時會更審慎，申請人數料回落。

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