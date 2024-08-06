養老生活｜38歲女體驗「慢活」月花￥2000住老人院 　最後生院友是00後

▲ 內地一名38歲女子「北漂」11年後，因病決定回到老家入住老人院尋找慢節奏生活。

【老人院／休養／慢活／北漂／健康／生病／院友】都市人生活節奏繁忙，不少人「得閒死唔得閒病」，但也許有時需要放慢腳步、好好休息才能夠恢復精力。內地一名38歲女子曾在北京工作長達11年，之後因「捱到病」決定放棄北漂、回到老家，並找了一間老人院入住，每月花費2000元人民幣（約2180港元）便能包食包住。

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綜合內地媒體報道，今年38歲的楊女士從小喜歡文學創作，長大後在機緣巧合下成為一名編劇，懷著夢想搬到北京生活。她曾經跟過劇組，經常凌晨3、4點才睡覺，捱夜「肝稿」亦成為常態；此外，她也因為收入微薄而兼職當過培訓機構文員、民宿中間商，以及其他可以補貼收入的副業。對此她無奈表示：

北漂很難，編劇這條路也很難，很多時候賺不到錢，沒有強大的毅力你沒辦法堅持下去。

直到2023年8月，楊女士因為心臟不適在北京的醫院裡躺了1個月，出院後決定放棄北漂回到東北，並打算找一個不曾去過的城市休養，「當時我就想找一個有吃有住的地方，就是想好好休息。」而她也在入住老人院後喜歡上慢節奏的生活，並開始將自己的日常生活寫成文字、拍成影片發布在社交平台上。楊女士目前已在老人院居住3個月，她表示如今每天早睡早起，自己和其他年老的院友也相處得不錯，「會幫他們寫回憶錄，生活作息規律，感覺每天精力都挺充沛」。

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楊女士居住的老人院位於吉林市豐滿區，負責人受訪時透露，目前院內約有520多名住客，收人並沒有特別的年齡或身體限制，年紀最大的高達102歲，最小的則是一位00後，正在準備考研究生，看了楊女士的影片後決定來入住。

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提到當初為何選擇入住老人院，楊女士就表示有2個原因，其一是想要看看老人院到底是甚麼樣、是否真的如大家所說般沉悶；其二則是因為自己生病，希望有個能夠調整作息、確保基本醫療和飲食健康的地方，院內的老人家都睡得很早，且有針對老人家的基本醫療條件，以及清淡健康的飲食，因此非常符合她的需求。

至於是否會繼續居住下去，楊女士就指自己雖然不會一直長居，不過還沒有確定離開的時間，而她目前正在為一位阿姨寫回憶錄，也計劃在離開前為100位院友拍攝影片、記錄生活。

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