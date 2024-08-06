  • 31°C
香港時間 : 202486日 (二) 18:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

養老生活｜38歲女體驗「慢活」月花￥2000住老人院 　最後生院友是00後

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地一名38歲女子「北漂」11年後，因病決定回到老家入住老人院尋找慢節奏生活。

【老人院／休養／慢活／北漂／健康／生病／院友】都市人生活節奏繁忙，不少人「得閒死唔得閒病」，但也許有時需要放慢腳步、好好休息才能夠恢復精力。內地一名38歲女子曾在北京工作長達11年，之後因「捱到病」決定放棄北漂、回到老家，並找了一間老人院入住，每月花費2000元人民幣（約2180港元）便能包食包住。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

綜合內地媒體報道，今年38歲的楊女士從小喜歡文學創作，長大後在機緣巧合下成為一名編劇，懷著夢想搬到北京生活。她曾經跟過劇組，經常凌晨3、4點才睡覺，捱夜「肝稿」亦成為常態；此外，她也因為收入微薄而兼職當過培訓機構文員、民宿中間商，以及其他可以補貼收入的副業。對此她無奈表示：

北漂很難，編劇這條路也很難，很多時候賺不到錢，沒有強大的毅力你沒辦法堅持下去。

直到2023年8月，楊女士因為心臟不適在北京的醫院裡躺了1個月，出院後決定放棄北漂回到東北，並打算找一個不曾去過的城市休養，「當時我就想找一個有吃有住的地方，就是想好好休息。」而她也在入住老人院後喜歡上慢節奏的生活，並開始將自己的日常生活寫成文字、拍成影片發布在社交平台上。楊女士目前已在老人院居住3個月，她表示如今每天早睡早起，自己和其他年老的院友也相處得不錯，「會幫他們寫回憶錄，生活作息規律，感覺每天精力都挺充沛」。

點擊圖片放大
+6
+5

楊女士居住的老人院位於吉林市豐滿區，負責人受訪時透露，目前院內約有520多名住客，收人並沒有特別的年齡或身體限制，年紀最大的高達102歲，最小的則是一位00後，正在準備考研究生，看了楊女士的影片後決定來入住。

更多相關報道：養老院體驗︱90後男子提早退休住養老院　每月僅需￥1700包食包住激讚：一步到位

提到當初為何選擇入住老人院，楊女士就表示有2個原因，其一是想要看看老人院到底是甚麼樣、是否真的如大家所說般沉悶；其二則是因為自己生病，希望有個能夠調整作息、確保基本醫療和飲食健康的地方，院內的老人家都睡得很早，且有針對老人家的基本醫療條件，以及清淡健康的飲食，因此非常符合她的需求。

至於是否會繼續居住下去，楊女士就指自己雖然不會一直長居，不過還沒有確定離開的時間，而她目前正在為一位阿姨寫回憶錄，也計劃在離開前為100位院友拍攝影片、記錄生活。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

腦退化︱92歲腦退化婆婆老人院爬2米高閘門走佬　僅花24秒震驚網民：身手似29歲
16:51 2024/07/19
腦退化︱92歲腦退化婆婆老人院爬2米高閘門走佬　僅花24秒震驚網民：身手似29歲
養老生活｜女大學生試住內地養老院月繳$3300包食住　大讚：這是甚麼神仙日子
15:50 2023/11/23
養老生活｜女大學生試住內地養老院月繳$3300包食住　大讚：這是甚麼神仙日子
【非常醫生】入住老人院不等於臥床度餘生　80後老人科醫生：希望長者活得舒服
16:14 2020/04/01
【非常醫生】入住老人院不等於臥床度餘生　80後老人科醫生：希望長者活得舒服

你可能感興趣

腦退化︱92歲腦退化婆婆老人院爬2米高閘門走佬　僅花24秒震驚網民：身手似29歲
16:51 2024/07/19
腦退化︱92歲腦退化婆婆老人院爬2米高閘門走佬　僅花24秒震驚網民：身手似29歲
養老生活｜女大學生試住內地養老院月繳$3300包食住　大讚：這是甚麼神仙日子
15:50 2023/11/23
養老生活｜女大學生試住內地養老院月繳$3300包食住　大讚：這是甚麼神仙日子
【非常醫生】入住老人院不等於臥床度餘生　80後老人科醫生：希望長者活得舒服
16:14 2020/04/01
【非常醫生】入住老人院不等於臥床度餘生　80後老人科醫生：希望長者活得舒服
健康問題 網絡熱話 編劇 吉林市 社交平台

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息