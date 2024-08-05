「TVB御用泰仔」黎澤恩憑《反黑英雄》入屋　Ronny與Mr.舊隊友8月廣州開騷

▲ （左起）Dash、Ronny、MJ

TVB「御用泰仔」黎澤恩（Ronny）早前於《反黑英雄》中飾演高高一角火速入屋，作為前樂隊Mr.的結他手，黎澤恩即將與舊拍檔齊齊北上開《曲詞編監唱作音樂分享會》，以歌會友。

Ronny剛剛在佛山拍畢兩套新劇，現正忙於為八月底舉行的廣州音樂分享會進行彩排。他指：「阿Dash在澳門有個協會叫「曲詞編監協會」並會舉辦活動，第一個活動就係Mr.篇。」他續說：「今次是一個音樂分享會，並非演唱會，是以創作和玩歌的形式去做，我們可能玩數首歌之後便跟觀眾聊天，以分享會形式去做。現場除了Mr成員外，亦有兩位澳門素人朋友。」

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▲ 《反黑英雄》黎澤恩。

黎澤恩：大家都長大了

Mr.再度合體，Ronny表示：「再次同台當然開心，雖然不是5個人，但我覺得4個人都有很多人想看，之前亦問過很多粉絲意見覺得未齊人也不要緊，很懷念我們的歌。想珍惜時間，我們4個也不年輕，想玩就把握這次機會，我都期待了很久。」

他與拍檔都努力準備今次的音樂分享會，稱：「需要熟習器材、練歌，我們的歌是沒有樂譜，全部都是靠記憶，所以要整理好和調整心態。當晚一定很好氣氛，因為很多歌迷都很多年沒見，大家都長大了。希望Good Show！」

絕無偷工減料

憑《反黑英雄》飾演袁偉豪的泰國好兄弟高高的Ronny日前在IG上載一段影片，片中的他與無良（黃子恆飾）在扶手電梯上打鬥，當時雙方都非常入戲，火藥味甚濃。

Ronny分享：「呢個就係當日拍攝嘅真實情況，刀刀攞命，絕無偷工減料....佢真係兜口兜面掟個鐵垃圾桶過嚟，冇留力㗎！好彩我都唔執輸，劈番佢幾刀！」

被誤會是泰國人

他感激監製和導演給予演出機會，稱：「最大得著是聽到有些網民真的以為高高是泰國人，不枉我日日去曬太陽及學習泰文！」

同時，Ronny補充：「我也收到兩位粉絲為高高這角色特製的閃咭，他們指高高雖然言行狂野，但為人重情重義，而且又『為食』，在鏡頭前經常享受美食，再加上名字又有點可愛，所以成為了他們的偶像。很開心團隊成功將高高變成了一個立體的角色。」

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