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巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐場邊舉動惹熱議　自揭「水花消失術」在於1關鍵

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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全紅嬋和陳芋汐在巴黎奧運女子雙人10米跳水決賽舉動引熱議，全紅嬋早前曾自揭「水花消失術」在於1個關鍵。（新華社）

【巴黎奧運/女子雙人10米跳水決賽/全紅嬋陳芋汐/水花消失術/中國跳水隊/跳水】巴黎奧運女子雙人10米跳水決賽，由中國隊全紅嬋和陳芋汐奪得金牌，兩人同步展現的「水花消失術」令不少網民大為震驚，全紅嬋更一度成為熱話！不少人也好奇全紅嬋的「水花消失術」是如何練成，當中又有何秘訣？

巴黎奧運｜全紅嬋賽場邊上練習動作

日前巴黎奧運女子雙人10米跳水決賽，中國跳水隊由全紅嬋和陳芋汐代表出戰，兩人在第一跳時已位居榜首，在烏克蘭選手最後一跳時，穩守第一位的全紅嬋和陳芋汐仍在池邊練習起步動作，當中片段成網民焦點，紛紛留言「全紅嬋陳芋汐，好像小菜一碟」、「中國既跳水真係勁到過晒龍，出現失誤都仲夠贏有『突』」、「全紅嬋的水花，併攏雙腿的動作的確無懈可擊和優勝」。「超班」的跳水技術，獲一眾網民大讚，到底全紅嬋「水花消失術」是如何練成？

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巴黎奧運｜全紅嬋分享「水花消失術」訓練關鍵

17歲的全紅嬋是中國跳水隊最年輕的泳手，今屆巴黎奧運跳水奪冠已是她第二面奧運金牌，首面金牌是上屆東京奧運單人跳水十米台決賽中奪得。近日網上瘋傳不少有關全紅嬋「水花消失術」的影片，對於這項秘技，全紅嬋以往曾在抖音分享「水花消失術」的基礎。影片中，全紅嬋指每天都會保持一定運動量，首先她會拿著一桶裝滿水的桶裝水練習蹲腿，訓練下肢力量，一組12個，她每次會做4組。之後會做倒立，全紅嬋表示倒立是每日的基本功，每次做3組，每次一分鐘，最後是3組20個快速腰腹動作，同時也要配合泳隊訓練。

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巴黎奧運｜全紅嬋克服發育期辛酸

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，運動員奪獎背後，總有辛酸史。全紅嬋早前接受內地媒體訪問時，因身體步入發育期，使做動作時會較為吃力，訓練時也因感覺動作沉重而使完成度下降。全紅嬋對此感嘆，「怎麼也回不到年輕的感覺了，動作越來越沉重了，覺得沒有那麼輕鬆吧，完成的高度很低」。陷入低潮的全紅嬋曾表示，「如果我不跳水，大家還會喜歡我嗎？」 。不過她努力克服發育期難關，朝著目標進發，在巴黎奧運再度奪得金牌，成為奧運雙冠王。

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