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明星移民丨移居奧地利4年計劃明年入籍　楊英偉返港逛街市兼探老朋友

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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已移民的楊英偉近日返港！

前無綫綠葉王楊英偉於四年前舉家移民奧地利維也納，近日楊英偉返港一個月，日前她跟「奇案女王」胡莉芹逛九龍城街市，從小紅書的片段所見，楊英偉跟檔主十分熟稔，他帶來手信送給對方，獲讚有人情味！

另外，當牛肉檔檔主切緊爽腩時，楊英偉即說：「嗰邊（指奧地利）只得坑腩咋。」似乎好懷念香港的美食，難怪一返港就去買牛爽腩啦！

明星移民丨TVB綠葉王花兩年學識德文　楊英偉明年底入籍成為奧地利人

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【奧地利移民】楊英偉續居奧地利3年開心攞車牌　讚養車輕鬆物價僅香港1/3

成功考取德文B1試

楊英偉接受媒體訪問表示此行幫兒子和父親辦理証件，他更透露一個好消息，跟太太學了兩年德語的楊英偉，早前成功「一Take Pass」考取德文B1。接著楊英偉要考公民教育以及閱讀理解、聆聽，夫婦二人打算繼續攻讀德語，希望可考獲B2成績，

由於明年於奧地利住夠5年，楊英偉預計明年申請永久居留權，他跟家人現居於月租一萬元的1300呎大屋，他透露入籍後計劃於當地置業。

今年6月，楊英偉接受當地KOL訪問，席間透露60歲時開始攻讀德語。問及學德文是否困難，他說：「其實學德語難處係佢有die der dars，又有四個格，係一個幾標誌性嘅語言，亦係一個好講語法嘅語言。」

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