前TVB小花丨陳欣茵分享做Gym成果勁厲害 　大晒螞蟻腰驕人上圍派福利【多圖】

▲ 陳欣茵身材勁好。

前TVB小花陳欣茵在去年9月宣布離巢，轉型做KOL經營自己的網絡平台。擁有驕人上圍的她，不時在社交網晒靚相與網民開心Share。

【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身 前「J2女神」預告努力拍YouTube

展現美好身段

近日勤力做Gym的陳欣茵， 努力終有回報，她分享一系列做Gym照，穿上Bra Top上陣的她，大晒鍛鍊過後的螞蟻腰，亦有明顯的馬甲線，難怪有網民留言「練到咁FIT，邊個夠你玩」。

另一張，陳欣茵再來個近鏡自拍，深長的事業線表露無遺，吸睛十足，看得大家心心眼。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

呈現不一樣的自己

其實陳欣茵離巢後曾發文說過：「嚟緊想呈現不一樣耳目一新既「陳欣茵」俾大家，繼續自省 繼續追求進步，希望自己會係唔同平台俾大家見到。未來會嘗試係更多未知既領域 例如電影，廣告🎞️📽️，Hope for the best🤞🏻，更多嘅機會俾大家見到我嘅作品。」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5