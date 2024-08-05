  • 34°C
香港時間 : 202485日 (一) 17:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前TVB小花丨陳欣茵分享做Gym成果勁厲害 　大晒螞蟻腰驕人上圍派福利【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳欣茵身材勁好。

前TVB小花陳欣茵在去年9月宣布離巢，轉型做KOL經營自己的網絡平台。擁有驕人上圍的她，不時在社交網晒靚相與網民開心Share。

【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身　前「J2女神」預告努力拍YouTube

展現美好身段

近日勤力做Gym的陳欣茵， 努力終有回報，她分享一系列做Gym照，穿上Bra Top上陣的她，大晒鍛鍊過後的螞蟻腰，亦有明顯的馬甲線，難怪有網民留言「練到咁FIT，邊個夠你玩」。

另一張，陳欣茵再來個近鏡自拍，深長的事業線表露無遺，吸睛十足，看得大家心心眼。

點擊圖片放大
+13
+12

呈現不一樣的自己

其實陳欣茵離巢後曾發文說過：「嚟緊想呈現不一樣耳目一新既「陳欣茵」俾大家，繼續自省 繼續追求進步，希望自己會係唔同平台俾大家見到。未來會嘗試係更多未知既領域 例如電影，廣告🎞️📽️，Hope for the best🤞🏻，更多嘅機會俾大家見到我嘅作品。」

點擊圖片放大
+13
+12

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」　騷無敵身材超誘人
10:57 2023/07/17
【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」　騷無敵身材超誘人
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
19:17 2023/08/19
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身　前「J2女神」預告努力拍YouTube
10:23 2023/09/05
【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身　前「J2女神」預告努力拍YouTube

你可能感興趣

【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」　騷無敵身材超誘人
10:57 2023/07/17
【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」　騷無敵身材超誘人
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
19:17 2023/08/19
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身　前「J2女神」預告努力拍YouTube
10:23 2023/09/05
【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身　前「J2女神」預告努力拍YouTube
陳欣茵 KOL 娛樂人物職業 娛樂行業 運動 YouTube

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽