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巴黎奧運｜聖露西亞6成人口過重竟與香蕉有關？　女飛人出生地聖露西亞7件事

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

巴黎奧運女子100米短跑由聖露西亞的艾菲特爆冷奪金，以下有女飛人出生地聖露西亞的7件事。

【巴黎奧運/聖露西亞/百米女飛人/100米飛人/田徑/艾菲特/香蕉/聖露西亞旅遊】巴黎奧運女子100米短跑決賽，來自人口不足20萬的島國聖露西亞（Saint Lucia）艾菲特（Julien Alfred）爆冷奪金，跑出個人最佳成績10秒72，以0.15秒的優勢力壓銀牌得主，為聖露西亞摘下首面奧運獎牌創造歷史。聖露西亞是一個佔地面積617平方公里的加勒比海島國，人口僅約18萬，這個以旅遊業為主要收入來源的小島國，如今因一枚奧運金牌被更多人認識。以下有聖露西亞7件事，究竟大家對聖露西亞了解有多少？

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聖露西亞｜1. 聖露西亞人口及首都

聖露西亞（Saint Lucia）是東加勒比海鄰近大西洋的島國。位於在聖文森特和格林納丁斯之北和法屬馬丁尼克之南，是小安地列斯群島的一部份，土地面積約616平方公里，首都為卡斯特里（Castries）。截至2023年，聖露西亞全國人口18.4萬人。約85％為黑人，約10％為黑白混血人種，另有少數印度裔和白人。

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佔地面積617平方公里的加勒比海島國——聖露西亞，人口僅得約18.6萬。（iStock圖片）

聖露西亞｜2. 以女性歷史人物命名的國家

聖露西亞是世界上唯二以女性歷史人物命名的國家，島上的名字是為了紀念一名法國水手。而另一國家愛爾蘭以凱爾特的生育女神艾爾命名。

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聖露西亞｜3. 五年獲選世上最合適度蜜月勝地

聖露西亞曾被《美國旅遊快報》評為「世界上最好的新婚旅遊目的地」，國家於60年代起發展旅遊業，服務業佔GDP的82.8%。島上有大型全功能的酒店建設。除了有2個機場外，政府對首都卡斯翠港口泊位進行了升級改造，可停靠新型大遊輪到港。根據世界銀行發佈的《營商環境報告》，聖露西亞曾在183個經濟體中排名第77位，在加勒比地區排名第2。另外，聖露西亞曾被《歐洲商業雜誌》評為「最佳加勒比地區投資島嶼」，超過了其他幾個加勒比島嶼，包括2017年的獲獎者——牙買加。

聖露西亞曾被《美國旅遊快報》評為是「世界上最好的新婚旅遊目的地」。（iStock圖片）

皮通山是位於聖露西亞西南海岸蘇弗里耶爾鎮附近的兩座火山栓，分別為大皮通山和小皮通山（Gros Piton、Petit Piton），全國各地具多處潛水及浮潛景點。聖露西亞已連續5年膺選為最合適度蜜月之地點，惟價格亦頗為昂貴。

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聖露西亞｜4. 世界唯一可自駕直達的活火山

聖露西亞是一個火山島，有全世界上唯一能夠駕車進去觀看的火山——蘇弗里埃爾火山（Soufrière Hills volcano），最高點海拔915米。最近一次爆發是在18世紀末期。

遊客可以參加導覽團前往蘇弗里耶爾火山，探索其火山口和周圍地區。包括硫磺氣體冒出的地熱和周圍的火山地形。其也以溫泉和泥漿浴聞名。遊客可以在當地的溫泉中放鬆身心，享受天然的療癒環境，這些泉水被認為對皮膚和健康有益。

位於聖露西亞的蘇弗里耶爾火山以溫泉和泥漿浴聞名，不少遊客慕名而來。（iStock圖片）

聖露西亞｜5. 文化遺產融合三國

在歐洲殖民之前，聖露西亞居住著印第安人。歐洲人於15世紀末曾被劃為法國和英國殖民，兩國在17世紀和18世紀為爭奪該島的主權鬥爭。1814年的《巴黎條約》最終確認了英國的控制權。1979年宣佈獨立，為英聯邦成員國。

島上的文化遺產融合了非洲、法國和英國的影響，其在語言、美食、音樂和節日中顯而易見。英語為官方語言和通用語。當地居民普遍講方言歸融語（Creole）和混雜法語及非洲土語之方言的克里奧爾語（Patois）。

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  • 聖露西亞全國各地具多處潛水及浮潛景點。（iStock圖片）
  • 聖露西亞是一個佔地面積617平方公里的加勒比海島國，人口僅得約18萬。（iStock圖片）
  • 聖露西亞以旅遊業為主要收入來源。（iStock圖片）

聖露西亞｜6. 與多地保持外交關係

聖盧西亞強調外交為經濟增長和國家發展服務，主張同所有國家保持和諧關係，是東加勒比國家組織成員國及其秘書處所在地、加勒比共同體成員國、加勒比國家聯盟成員國。與古巴、委內瑞拉、美國、英國、法國、加拿大等國保持良好關係。於2023年，中聖雙邊貿易額為4,489萬美元，同比增長26.3％，基本為中方出口。

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聖露西亞｜7. 逾6成人因食香蕉過多致肥胖

聖露西亞成為唯一能夠向歐盟出口香蕉的加勒比海國家。全島經濟來源仰賴觀光與香蕉出口，大約八分之一的人口，投入香蕉產業以賺取外匯。聖露西亞除了香蕉、芋頭、椰子、雞蛋等少數農產品自產外，大部分生活用品依賴進口，造成價格昂貴，物價約為美國之二倍。

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當地人倚賴出口香蕉為生，長期以香蕉入饌，導致澱粉過多，超過6成聖露西亞人口有過重問題。據2018年世界銀行資料顯示，聖露西亞有超過6成人有超重現象，近3成人有肥胖問題。另據美國華盛頓大學健康衡量指標和評估學院（IHME）統計資料顯示，糖尿病、慢性腎臟病及高血壓性心臟病分別佔露國2017年十大死因第三、第六及第八名。

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