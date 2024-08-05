巴黎奧運丨港隊百米飛人刁俊稀首戰奧運跑出10.62秒　自揭1原因表現未如理想

【巴黎奧運／港隊／田徑代表／刁俊稀／100米短跑】香港唯一出戰巴黎奧運的田徑代表刁俊稀，日前在男子100米短跑預賽中，以10秒62成績排第4名衝線。無緣晉級的他事後受訪，便坦承對自己表現不滿意，並透露原來賽前2、3星期，腳部已有不適。

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24歲的香港「男飛人」刁俊稀（Felix）周六（3日）於巴黎法國球場的男子田徑100米預賽中，以10秒62成績第4名衝線。首次參加奧運的刁俊稀事後受訪時，直指對自己表現感不滿，因為與自己過去跑出的最好成績10秒33有落差，賽前原本還期望可以跑出貼近個人最佳成績或香港紀錄。他又透露原來賽前2、3星期前，腳部已有狀況及不適，影響了訓練。

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當被主持問到第一次參加奧運感受時，刁俊稀指「儘量唔畀咁大壓力自己，盡量享受跑嘅過程」。他又補充指，是次場地非常特別，又坐滿了觀眾，令自己感受特別深刻。他亦指參加奧運，與世界頂級運動員，令他多了許多「偷師」機會，尤其特別留意其他選手的熱身動作，認為很值得參考和學習。

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