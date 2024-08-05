  • 35°C
香港時間 : 202485日 (一) 15:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜ 女網球手鄭欽文奪金創歷史  地獄級作息+飲食餐單曝光  1年360日吃這種食物

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【巴黎奧運／鄭欽文／ 女網球手／奪金／飲食／餐單／作息/選手】國家隊選手鄭欽文周六（3日）於巴黎奧運網球女單奪得金牌，除了成為中國隊本屆奧運網球首金外，亦成為中國網球及亞洲單打歷史上首枚單打金牌。鄭欽文3年前僅世界排名僅108，短短幾年間成功躋身世界前十，其教練及父親賽後接受訪問，透露了她多年來極為刻苦的作息兼飲食餐單，1年360日吃這種食物，其父親嚴苛的做法及觀念更被不少網民稱為「虎爸」，引發熱議。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

綜合內媒及《封面新聞》報道指，鄭欽文於巴黎奧運決賽中對戰Donna Vekić，以「6：2」及「6：3」成績連贏兩盤，奪得本屆奧運網球首金，為中國網球及亞洲單打歷史取下了首枚單打金牌。

據了解，鄭欽文僅以3年時間，便由世界排名第108的新人躋身到世界前10，外界對於她的育成之路極感興趣，惟其教練及父親賽後接受訪問後，不少人卻發現她的成長之路並不輕鬆，甚至頗爲嚴苛。

點擊圖片放大
+8
+7

每日凌晨起身訓練   1年360日食2類食物

據了解，鄭欽文由6歲起開始訓練網球，期間由啟蒙教練陳宏鳴訓練1年後，多次輾轉襄陽、武漢及其他城市拜師學藝。陳宏鳴憶述指，鄭欽文「在哪裡訓練，家就『安』在哪裡。光是在武漢，一家人就換過三四處住所。」

而訓練及飲食上，鄭欽文更是極為自律，在陳宏鳴印象中，她從來不吃零食，也不喝飲料，20歲前從沒塗過指甲油，多年來一年360日都吃雞胸肉及西蘭花，每天凌晨4點半起床訓練，每次訓練及比賽時她便會帶一個大大的保溫壺，裏面裝滿水。她賽後接受訪問時稱，這一刻，我覺得所有的汗水、努力、淚水和艱辛，都是值得的。

生活嚴格自律 乖巧得連教練都感到心痛

陳宏鳴形容鄭欽文是一個「讓人放心的孩子」。由於嚴格的自律，加上刻苦訓練，鄭欽文的身體素質一直非常好，但亦因為如此，連教授有時都為她感到心痛：

說實在的，真有點心疼她。為了網球，她犧牲掉了很多快樂的童年時光。這孩子訓練時從沒偷過懶，永遠是第一個到球場，最後一個離開。

鄭欽文現任西班牙籍教練Pere Riba Madrid接受訪問時亦透露指，鄭欽文是一名非常刻苦的球員，不少球員都不喜歡一早便開始訓練，但她卻無論訓練量多大都總是「一聲不吭地完成」，即使再加量她仍然可以接受。

點擊圖片放大
+3
+2

曾因比賽落遭父親暴打 2大做法惹網民批「虎爸」

據悉，鄭欽文家庭教育同樣嚴苛，鄭欽文父親鄭建坪過去是一名田徑運動員，之後從事外貿、建材和汽車配件的生意，小時候見女兒活動十足，認為女兒很有天賦，因此想培養她當運動員，多年來帶著女兒多處拜師，甚至曾為此下跪。由於培養運動員經費昂貴，鄭建坪據聞曾賣掉房子以維持開支。

鄭建坪透露指，一次全國比賽中因女兒連輸幾球，覺得她有些許懈怠，因此在比賽暫停時大發雷霆，當場打了鄭欽文，表示：

如果水平不如對手，用盡全力還是輸掉比賽，那是英雄；如果消極比賽，則是對網球，對觀眾，更是對自己的不負責任。

雖然最終鄭欽文取得勝利，但其父做法仍引起不少網民熱議，認為他對女兒過於嚴苛，未有關心過女兒的心靈成長。

點擊圖片放大
+5
+4

  •  

    • 相關內容：巴黎奧運｜26歲華裔英國選手余力生  鐵人三項賽終點前落後14秒  靠場邊1句話逆風奪冠

    運動後碳水化合物、蛋白質飲食控制餐單

    提及到飲食調整，杯蓋指出運動後飲食非常重要，建議大家把碳水化合物與蛋白質的比例控制在「2-3：1」，同時又分享運動後碳水化合物及蛋白質的飲食控制餐單：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

    他稱，首先選擇碳水化合物食物：可選擇1份水果及1份全穀類，其次再選擇蛋白質食物，他補充，運動後一般會建議蛋白質要攝取至少20克，可以理解為：

    • 茶葉蛋 3隻
    • 三文魚 83克
    • 豆漿（190毫升） 3杯
    • 枝豆 140克
    • 鮮奶（240毫升） 2.5杯
    • 雞胸肉 1份

    相關文章

    巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
    18:26 2024/07/31
    巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
    巴黎奧運｜張雨霏200蝶衛冕失敗摘銅　發燒兼生理期夾擊堅持上陣：死也要死在泳池裏
    13:26 2024/08/02
    巴黎奧運｜張雨霏200蝶衛冕失敗摘銅　發燒兼生理期夾擊堅持上陣：死也要死在泳池裏
    巴黎奧運｜26歲華裔英國選手余力生 鐵人三項賽終點前落後14秒 靠場邊1句話逆風奪冠
    14:20 2024/08/02
    巴黎奧運｜26歲華裔英國選手余力生 鐵人三項賽終點前落後14秒 靠場邊1句話逆風奪冠
    巴黎奧運｜38歲巴西女劍手不適倒地與教練「爭櫈坐」　影片瘋傳搞笑背後內有洋蔥
    17:03 2024/08/02
    巴黎奧運｜38歲巴西女劍手不適倒地與教練「爭櫈坐」　影片瘋傳搞笑背後內有洋蔥
    巴黎奧運｜賽前手腕重傷打止痛針上陣　早田希娜奪銅後痛哭：這塊銅牌比金牌更有價值
    今日 10:42
    巴黎奧運｜賽前手腕重傷打止痛針上陣　早田希娜奪銅後痛哭：這塊銅牌比金牌更有價值

    你可能感興趣

    巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
    18:26 2024/07/31
    巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
    巴黎奧運｜張雨霏200蝶衛冕失敗摘銅　發燒兼生理期夾擊堅持上陣：死也要死在泳池裏
    13:26 2024/08/02
    巴黎奧運｜張雨霏200蝶衛冕失敗摘銅　發燒兼生理期夾擊堅持上陣：死也要死在泳池裏
    巴黎奧運｜26歲華裔英國選手余力生 鐵人三項賽終點前落後14秒 靠場邊1句話逆風奪冠
    14:20 2024/08/02
    巴黎奧運｜26歲華裔英國選手余力生 鐵人三項賽終點前落後14秒 靠場邊1句話逆風奪冠
    健康問題 網絡熱話 教練 運動員 運動 比賽 中國隊 運動 巴黎 亞洲

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
    轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
    轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
    東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
    東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
    旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
    旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
    奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽
    奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽