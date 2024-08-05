巴黎奧運｜ 女網球手鄭欽文奪金創歷史  地獄級作息+飲食餐單曝光  1年360日吃這種食物

【巴黎奧運／鄭欽文／ 女網球手／奪金／飲食／餐單／作息/選手】國家隊選手鄭欽文周六（3日）於巴黎奧運網球女單奪得金牌，除了成為中國隊本屆奧運網球首金外，亦成為中國網球及亞洲單打歷史上首枚單打金牌。鄭欽文3年前僅世界排名僅108，短短幾年間成功躋身世界前十，其教練及父親賽後接受訪問，透露了她多年來極為刻苦的作息兼飲食餐單，1年360日吃這種食物，其父親嚴苛的做法及觀念更被不少網民稱為「虎爸」，引發熱議。

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綜合內媒及《封面新聞》報道指，鄭欽文於巴黎奧運決賽中對戰Donna Vekić，以「6：2」及「6：3」成績連贏兩盤，奪得本屆奧運網球首金，為中國網球及亞洲單打歷史取下了首枚單打金牌。

據了解，鄭欽文僅以3年時間，便由世界排名第108的新人躋身到世界前10，外界對於她的育成之路極感興趣，惟其教練及父親賽後接受訪問後，不少人卻發現她的成長之路並不輕鬆，甚至頗爲嚴苛。

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每日凌晨起身訓練 1年360日食2類食物

據了解，鄭欽文由6歲起開始訓練網球，期間由啟蒙教練陳宏鳴訓練1年後，多次輾轉襄陽、武漢及其他城市拜師學藝。陳宏鳴憶述指，鄭欽文「在哪裡訓練，家就『安』在哪裡。光是在武漢，一家人就換過三四處住所。」

而訓練及飲食上，鄭欽文更是極為自律，在陳宏鳴印象中，她從來不吃零食，也不喝飲料，20歲前從沒塗過指甲油，多年來一年360日都吃雞胸肉及西蘭花，每天凌晨4點半起床訓練，每次訓練及比賽時她便會帶一個大大的保溫壺，裏面裝滿水。她賽後接受訪問時稱，這一刻，我覺得所有的汗水、努力、淚水和艱辛，都是值得的。

生活嚴格自律 乖巧得連教練都感到心痛

陳宏鳴形容鄭欽文是一個「讓人放心的孩子」。由於嚴格的自律，加上刻苦訓練，鄭欽文的身體素質一直非常好，但亦因為如此，連教授有時都為她感到心痛：

說實在的，真有點心疼她。為了網球，她犧牲掉了很多快樂的童年時光。這孩子訓練時從沒偷過懶，永遠是第一個到球場，最後一個離開。

鄭欽文現任西班牙籍教練Pere Riba Madrid接受訪問時亦透露指，鄭欽文是一名非常刻苦的球員，不少球員都不喜歡一早便開始訓練，但她卻無論訓練量多大都總是「一聲不吭地完成」，即使再加量她仍然可以接受。

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曾因比賽落遭父親暴打 2大做法惹網民批「虎爸」

據悉，鄭欽文家庭教育同樣嚴苛，鄭欽文父親鄭建坪過去是一名田徑運動員，之後從事外貿、建材和汽車配件的生意，小時候見女兒活動十足，認為女兒很有天賦，因此想培養她當運動員，多年來帶著女兒多處拜師，甚至曾為此下跪。由於培養運動員經費昂貴，鄭建坪據聞曾賣掉房子以維持開支。

鄭建坪透露指，一次全國比賽中因女兒連輸幾球，覺得她有些許懈怠，因此在比賽暫停時大發雷霆，當場打了鄭欽文，表示：

如果水平不如對手，用盡全力還是輸掉比賽，那是英雄；如果消極比賽，則是對網球，對觀眾，更是對自己的不負責任。

雖然最終鄭欽文取得勝利，但其父做法仍引起不少網民熱議，認為他對女兒過於嚴苛，未有關心過女兒的心靈成長。

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運動後碳水化合物、蛋白質飲食控制餐單

提及到飲食調整，杯蓋指出運動後飲食非常重要，建議大家把碳水化合物與蛋白質的比例控制在「2-3：1」，同時又分享運動後碳水化合物及蛋白質的飲食控制餐單：

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他稱，首先選擇碳水化合物食物：可選擇1份水果及1份全穀類，其次再選擇蛋白質食物，他補充，運動後一般會建議蛋白質要攝取至少20克，可以理解為：