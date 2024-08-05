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巴黎奧運｜張家朗自揭將選手村被帶回港 　一文拆解「奧運被」優點

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

應該很多人想要張家朗同款的被子！

【張家朗/劍神//巴黎奧運/花劍/奧運金牌/港隊/香港運動員】「劍神」張家朗歷史性衛冕奧運男子花劍金牌，為港爭光，受到全城祝賀！

張家朗日前已凱旋回港，又向隊友大派奧運手信，而家朗也有準備「手信」給自己，就是巴黎奧運選手的被子！

巴黎奧運丨馬詠茹拒談張家朗新戀情　「單車女神」現時單身談擇偶條件

巴黎奧運丨張家朗將「奧運被」帶回港

張家朗拍下把東京奧運、巴黎奧運奪得之男子花劍金牌放在一起的畫面，有網民問他：「係咪真係帶咗張巴黎被返香港」，家朗透露他其實上兩屆參加東京及里約奧運時，也有將「奧運被」帶回家。

「奧運被」使用聚酯纖維等可回收的環保材料製作、不含羽毛，而大會也讓運動員把「奧運被」與枕頭帶走。

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巴黎奧運丨「奧運被」優點多多

「奧運被」深得張家朗歡心，因為內部材料為70%聚酯纖維、30%人造纖維，而被子正面是100%聚酯纖維，背面是80%聚酯纖維和20%人造纖維，是適合過敏的人使用。

此外，具抗菌、除臭處理，又有良好濕度控制功能，既環保又舒適，難怪劍神忍不住要把它拿回家！

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