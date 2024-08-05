巴黎奧運｜菲男體操選手24小時內連奪2金　獲贈豐厚獎金+豪宅+一世任食

▲ 菲律賓體操男選手尤洛（Carlos Yulo）繼日前拿下男子自由體操金牌，創該國史上首面體操金牌後，翌晚更拿下男子體操跳馬金牌，24小時內為菲國連奪2金，創該國奧運史首例。

【巴黎奧運／奧運／體操／菲律賓／奧運金牌】菲律賓體操男選手尤洛（Carlos Yulo）繼3日晚在巴黎奧運拿下男子自由體操金牌，創該國史上首面體操金牌後，4日晚更拿下男子體操跳馬金牌，24小時內為菲律賓連奪2金，創該國奧運史首例。據菲國法規，他除了獲得2,000萬披索（約270萬港元）獎金，當地房企更贈送市值2,400萬元披索（約320萬港元）豪宅，更有餐廳送出終身任食。

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巴黎奧運｜菲律賓體操王子連奪2金

現年24歲的于羅3日晚在男子自由體操項目中，以高難度的向前翻騰3周半穩健落地獲總分15分，擊敗尋求衛冕的以色列選手多爾戈皮亞特（Artem Dolgopyat）及英國強敵賈曼（Jake Jarman），贏得金牌，成為菲律賓首面體操金牌，更是該國繼上屆東京奧運的舉重女將戴雅絲後，史上第二面奧運金牌。

緊接4日晚尤洛在跳馬項目上，以第一跳獲得15.433分、第2跳得到14.800分，以平均15.116分，力壓亞美尼亞選手達夫提安（Artur Davtyan）和英國的赫普沃斯（Harry Hepworth），24小時內贏得人生中第二面奧運金牌。

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巴黎奧運｜菲律賓體操王子：金牌獻給人民

尤洛上屆東京奧運以13.566分止步於資格賽，今次捲土重來、實現金牌願望，他不敢眼淚奪眶而出，在接受菲國媒體訪問時說：「我無法控制淚水，雖然在電視上很難看，但我顧不了那麼多，我實在太高興了。」同時他感謝民眾的支持，「我們只是一個小國家，所以能夠贏得一面金牌，對我們的意義非常大。我想將這面金牌獻給支持我的菲律賓人民。」

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巴黎奧運｜菲律賓總統：我們感到驕傲

尤洛成功為菲國爭取兩金，該國民眾舉國歡騰，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在社交平台Facebook發文致賀，寫著：「沒有文字可以展現出我們感到何等驕傲！你為菲律賓贏得金牌，不只一面，而是兩面。」

據菲國體育榮譽相關法規，運動員贏得奧運金牌將獲得1,000萬披索（約135萬港元）獎金，意味著尤洛將得到2,000萬披索獎金（270萬港元）。此外，菲律賓國會眾議院亦表示，將向于羅頒發300萬披索（約40萬港元）獎金。

▲ 菲律賓體操男選手尤洛（Carlos Yulo）奪得在體操項目奪得兩面金牌，舉國歡騰！（Facebook：Philippine Star）

巴黎奧運｜獲送樓+終身任身+免費門診

另外，該國多個商家爭相送禮祝賀，當地一家房地產公司Megaworld承諾贈送一間位於馬尼拉、價值2,400萬披索（約320萬港元）的兩房連裝修房子給他、亦有餐廳送出終身任食、醫生提供終身免費門診服務、工程建築公司提供終身免費的工程設計服務等。

在尤洛的兩金加持之下，菲律賓在今屆奧運獎牌榜排名躍升至第21。而菲國亦有兩名女子拳擊手已篤定至少取得銅牌，菲國獎牌排名有望繼續向上。

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