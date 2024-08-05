虛假保單｜涉向中學同學等7人訛稱免費投保　女保險代理否認騙190萬佣金等受審

▲ 涉向中學同學等7人訛稱免費投保，女保險代理否認騙190萬佣金等受審。（資料圖片）

48歲時任女保險代理涉於2014年至2016年間，分別向中學同學等7人稱可免費投保等，再向保險公司訛稱他們投保共14份保單，以獲取佣金及獎金共約190萬元。女代理今日（5日）於區域法院否認14項欺詐罪開審。其中1名保單持有人供稱，曾有店舖顧客向她稱有免費保單，她考慮後向對方稱「算數啦」，證人確認未有授權他人以其名義開立保單。

女被告范庭恩（48歲），案發時為安盛金融有限公司（安盛）理財顧問，今否認14項欺詐罪。控罪指，被告於2014年11月28日至2016年9月期間，向安盛訛稱14份聲稱由7名客戶申請的保單，意圖詐騙而誘使安盛批出保單，以及就保單向她發放佣金及獎金。

控方開案陳詞指，被告於2014年加入安盛，並擔任理財顧問，最終於2017年7月離職。被告於案發時訛稱7名客戶投保共14份保單，該7名客戶並沒有提出投保申請，亦沒有繳付保費，被告以此詐騙佣金及獎金共約190萬元。

當中1份保單為真智精選定期保險（Smart Elite Term），涉及髮型屋東主霍仲元，當中顯示霍月入10萬元，該保單於2014年11月獲批，安盛於11月及12月收到約32萬元保費。至2016年1月，安盛收到申請，指該保單保額由435萬元減至43.3萬元。

控方指，案發時霍妻的中學同學，即被告及另一名男子曾接觸霍，並向霍及霍妻稱可免費提供數個月至1年的保險，以作促銷。被告與該男子其後帶來1份保單，惟當中有關霍的個人資料並非由霍所填，霍亦沒有於保單上簽署，以及從未支付保費，霍的月入亦非10萬元。

其中1名女保單持有人潘敏儀供稱，她於2015年開設護膚品店，曾有女顧客向她稱有免費保單，潘考慮後向對方稱「算數啦」，潘確認沒有授權他人以其名義開設保單。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

聆訊今（5日）續。

記者：梁錦麟