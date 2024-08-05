巴黎奧運｜鄭欽文女網奪金背後有虎爸鋪路　為拜名師一家下跪盼做「小李娜」

▲ 出爐女子網球單打金牌得主鄭欽文，背後有「打女虎爸」為她舖奪金路，曾為拜名師一家下跪。

【巴黎奧運/奧運/中國隊/奧運網球/網球女子單打/鄭欽文/虎爸】巴黎奧運網球女子單打決賽中，國家隊鄭欽文擊敗克羅地亞選手維姬治（Donna Vekić），奪得中國史上首面奧運網球單打金牌，成為震撼全國的一夜︰她是中國網球隊在奧運上獲得首面單打金牌，同時，也是中國隊時隔20年後拿到的第二面網球奧運金牌。「一姐」成功背後全憑一位嚴父打造！

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21歲鄭欽文是奧運史上首位躋身網球單打決賽的中國球手，今年1月澳網女單摘銀後，鄭欽文世界排名曾上到第7位；維姬治的世界單打排名最高為第19位，兩人可謂都以「黑馬」姿態闖入決賽，旗鼓相當。最後鄭欽文以2比0擊敗對手，獲得金牌！鄭欽文上台領獎時，父親鄭建坪未能到現場觀看，只能在電視機前和女兒一起隔空看「升國旗」，眼裡閃動著淚花。

▲ 鄭欽文奪得中國史上首面奧運網球單打項目金牌。（IG圖片）

奧運網球鄭欽文｜複製「大師姐」李娜的舊路

據內媒報道，鄭欽文的父親鄭建坪本身是田徑運動員，他最大遺憾是自己沒能拿下世界冠軍，為國爭光。因此，在女兒幼時已決心把她培育為運動員，在試過多項運動後，女兒最終選擇了網球，那年，她年僅6歲。鄭建坪很高興女兒找到了自己喜歡的運動，四出為女兒找名師，包括曾一度嫌鄭欽文身材偏胖的省隊、李娜當年的教練余麗橋。

據余麗橋憶述，鄭建坪十分執著，在飯局上一家三口下跪要余麗橋當鄭欽文契媽，最終她答應教鄭欽文網球。當年只得11歲的鄭欽文接受《長江日報》訪問，她對未來充滿期待，「我現在的教練（余麗橋）教過李娜，我也想像李娜一樣拿到大滿貫冠軍。」

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奧運網球鄭欽文｜冠上「小李娜」的稱號

不過，余麗橋訓練兩年後，鄭建坪便因對傳統的培育模式不滿，帶鄭欽文到北京，隨後與阿根廷籍、又是李娜的前教練卡路士（Carlos Rodriguez）合作，開始走入世界賽場，難怪外界早已為鄭欽文冠上「小李娜」的稱號。

其後，鄭建坪又將女兒轉與西班牙籍教練列巴（Pere Riba）合作，成為師徒。2019年起，鄭欽文更長駐西班牙訓練，母親全程跟著負責起居生活，父親則處理網球事務。雖然西班牙籍教練列巴是鄭欽文表現大躍進的重要人物，但其實在整個團隊裡，鄭建坪才是靈魂，令鄭欽文的工作很簡單：努力訓練，打好比賽。

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奧運網球鄭欽文｜虎爸打女震撼式激勵

鄭建坪對女兒的訓練很嚴苛，從小將她送到武漢二橋體育訓練網球學校，每周只與父母見面一次。對於年幼的鄭欽文，每次的分別都讓她特別難過。鄭建坪更透露，鄭欽文有次在全國比賽中一直落後，狀態愈來愈差連輸數球，他在賽事暫停時，向鄭欽文大發雷霆，還當場打了她，震撼式激勵讓鄭欽文沒有輸掉信心，還反敗為勝。

鄭建坪幾乎賭上身家，甚至有傳賣樓支持女兒成為職業運動員。2019年，在鄭欽文的努力下，最終簽約至國際頂級體育經紀公司IMG。2023年，《福布斯》官方公布年度體壇收入最高的女運動員榜單，鄭欽文以720萬美元排名第15位。

巴黎奧運｜父女格言：沒有堅持，如何成功？

「只有極致的努力，才能開啟天赋。」這句是鄭欽文和父親的追夢格言。為了達成夢想，除了虎爸的打造下，鄭欽文亦極之刻苦自律，為了保持體脂率，從不吃零食、不喝飲料，一年365天只吃雞胸肉和西蘭花，每天凌晨4點半起床訓練。現任教練列巴也指，鄭欽文在訓練場上永遠最早到、最遲走的一個，即使筋疲力盡，甚至增加訓練量，她會一聲不吭地完成。最終，鄭欽文用她的格言「沒有堅持，哪來的成功？」堅持，贏得了她的夢想！

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