  • 35°C
香港時間 : 202485日 (一) 15:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜鄭欽文女網奪金背後有虎爸鋪路　為拜名師一家下跪盼做「小李娜」

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

出爐女子網球單打金牌得主鄭欽文，背後有「打女虎爸」為她舖奪金路，曾為拜名師一家下跪。

【巴黎奧運/奧運/中國隊/奧運網球/網球女子單打/鄭欽文/虎爸】巴黎奧運網球女子單打決賽中，國家隊鄭欽文擊敗克羅地亞選手維姬治（Donna Vekić），奪得中國史上首面奧運網球單打金牌，成為震撼全國的一夜︰她是中國網球隊在奧運上獲得首面單打金牌，同時，也是中國隊時隔20年後拿到的第二面網球奧運金牌。「一姐」成功背後全憑一位嚴父打造！

最新影片︰

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

21歲鄭欽文是奧運史上首位躋身網球單打決賽的中國球手，今年1月澳網女單摘銀後，鄭欽文世界排名曾上到第7位；維姬治的世界單打排名最高為第19位，兩人可謂都以「黑馬」姿態闖入決賽，旗鼓相當。最後鄭欽文以2比0擊敗對手，獲得金牌！鄭欽文上台領獎時，父親鄭建坪未能到現場觀看，只能在電視機前和女兒一起隔空看「升國旗」，眼裡閃動著淚花。

鄭欽文奪得中國史上首面奧運網球單打項目金牌。（IG圖片）

奧運網球鄭欽文｜複製「大師姐」李娜的舊路

據內媒報道，鄭欽文的父親鄭建坪本身是田徑運動員，他最大遺憾是自己沒能拿下世界冠軍，為國爭光。因此，在女兒幼時已決心把她培育為運動員，在試過多項運動後，女兒最終選擇了網球，那年，她年僅6歲。鄭建坪很高興女兒找到了自己喜歡的運動，四出為女兒找名師，包括曾一度嫌鄭欽文身材偏胖的省隊、李娜當年的教練余麗橋。

據余麗橋憶述，鄭建坪十分執著，在飯局上一家三口下跪要余麗橋當鄭欽文契媽，最終她答應教鄭欽文網球。當年只得11歲的鄭欽文接受《長江日報》訪問，她對未來充滿期待，「我現在的教練（余麗橋）教過李娜，我也想像李娜一樣拿到大滿貫冠軍。」

點擊圖片放大
+4
+3

奧運網球鄭欽文｜冠上「小李娜」的稱號

不過，余麗橋訓練兩年後，鄭建坪便因對傳統的培育模式不滿，帶鄭欽文到北京，隨後與阿根廷籍、又是李娜的前教練卡路士（Carlos Rodriguez）合作，開始走入世界賽場，難怪外界早已為鄭欽文冠上「小李娜」的稱號。

其後，鄭建坪又將女兒轉與西班牙籍教練列巴（Pere Riba）合作，成為師徒。2019年起，鄭欽文更長駐西班牙訓練，母親全程跟著負責起居生活，父親則處理網球事務。雖然西班牙籍教練列巴是鄭欽文表現大躍進的重要人物，但其實在整個團隊裡，鄭建坪才是靈魂，令鄭欽文的工作很簡單：努力訓練，打好比賽。

點擊圖片放大
+4
+3

奧運網球鄭欽文｜虎爸打女震撼式激勵

鄭建坪對女兒的訓練很嚴苛，從小將她送到武漢二橋體育訓練網球學校，每周只與父母見面一次。對於年幼的鄭欽文，每次的分別都讓她特別難過。鄭建坪更透露，鄭欽文有次在全國比賽中一直落後，狀態愈來愈差連輸數球，他在賽事暫停時，向鄭欽文大發雷霆，還當場打了她，震撼式激勵讓鄭欽文沒有輸掉信心，還反敗為勝。

鄭建坪幾乎賭上身家，甚至有傳賣樓支持女兒成為職業運動員。2019年，在鄭欽文的努力下，最終簽約至國際頂級體育經紀公司IMG。2023年，《福布斯》官方公布年度體壇收入最高的女運動員榜單，鄭欽文以720萬美元排名第15位。

巴黎奧運｜父女格言：沒有堅持，如何成功？

「只有極致的努力，才能開啟天赋。」這句是鄭欽文和父親的追夢格言。為了達成夢想，除了虎爸的打造下，鄭欽文亦極之刻苦自律，為了保持體脂率，從不吃零食、不喝飲料，一年365天只吃雞胸肉和西蘭花，每天凌晨4點半起床訓練。現任教練列巴也指，鄭欽文在訓練場上永遠最早到、最遲走的一個，即使筋疲力盡，甚至增加訓練量，她會一聲不吭地完成。最終，鄭欽文用她的格言「沒有堅持，哪來的成功？」堅持，贏得了她的夢想！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

巴黎奧運｜香港百米飛人刁俊稀首次出征奧運 中學讀Band1英中+大學讀會計
15:58 2024/08/03
巴黎奧運｜香港百米飛人刁俊稀首次出征奧運 中學讀Band1英中+大學讀會計
巴黎奧運丨奧運金牌選手咬金牌的歷史緣由 有選手咬崩門牙要急救
今日 10:20
巴黎奧運丨奧運金牌選手咬金牌的歷史緣由 有選手咬崩門牙要急救
巴黎奧運︱國家泳隊終止美10連霸4X100米混合泳接力奪金　潘展樂最後一棒上演逆轉勝
今日 10:47
巴黎奧運︱國家泳隊終止美10連霸4X100米混合泳接力奪金　潘展樂最後一棒上演逆轉勝

你可能感興趣

巴黎奧運｜香港百米飛人刁俊稀首次出征奧運 中學讀Band1英中+大學讀會計
15:58 2024/08/03
巴黎奧運｜香港百米飛人刁俊稀首次出征奧運 中學讀Band1英中+大學讀會計
巴黎奧運丨奧運金牌選手咬金牌的歷史緣由 有選手咬崩門牙要急救
今日 10:20
巴黎奧運丨奧運金牌選手咬金牌的歷史緣由 有選手咬崩門牙要急救
巴黎奧運︱國家泳隊終止美10連霸4X100米混合泳接力奪金　潘展樂最後一棒上演逆轉勝
今日 10:47
巴黎奧運︱國家泳隊終止美10連霸4X100米混合泳接力奪金　潘展樂最後一棒上演逆轉勝
爸媽心聲 李娜 中國隊 運動員 奧運會 網球

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽