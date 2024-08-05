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巴黎奧運丨郭嘉駿曾入選南華籃球少年隊　深明當運動員的辛酸學習他們永不放棄精神

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

193﹑鄧伊程和朱鑑然現身「星級躍動 直播派對」活動。

人氣組合ERROR成員193（郭嘉駿）日前出席「星級躍動 直播派對」活動，現場獻唱兼派心及大玩遊戲，並聯同前香港游泳代表隊出身的人氣男神朱鑑然及「跳高女神」鄧伊程，與現場觀眾一起觀賞田徑賽事，遙距為港隊吶喊加油！

巴絲Let’s go歐丨193與郭嘉盈同遊葡萄牙　郭嘉駿兄妹幫對方化妝互動超搞笑

193熱愛籃球

193由小學、中學皆為籃球校隊成員，並曾入選南華籃球少年隊，就連留學時期亦在其大學的香港學會組織籃球隊， 可見他對籃球的熱愛，亦深明運動員的辛酸，193表示：「我好欣賞同尊重運動員，因爲他們的訓練真的需要日以繼夜，要付出百分之百的努力先有機會參加到國際賽事，所以我不時都會提醒自己要好像他們般努力，才能換到一些機會。」

活動當日，193現場獻唱《再次Puppy Love 》及《B出口》實行以歌聲遙距為身在巴黎的港隊打氣加油外，更即席與現場觀眾互動玩遊戲，炒熱全場熾熱氣氛

193

193大展「舞功」

適逢今屆新增霹靂舞項目，193亦大展「舞功」，更與Fans大玩跳舞遊戲，一舉手投足都令台下粉絲尖叫拍掌，更與現場觀衆一齊觀賞賽事直播，兼高呼「港隊加油」，集氣支持香港運動員，將活動氣氛推至高峰。

193

朱鑑然曾是香港游泳代表隊成員

由港隊泳手轉戰娛樂圈的人氣男神朱鑑然早在15歲已經是香港游泳代表隊成員，更曾代表香港出戰亞運、世界大學生運動會，在台上談起游泳時：「16歲那年參加亞洲分齡游泳錦標賽游200米自由泳，當時很想破兩分鐘的界線，但一直游不到，反而在接力賽游到，開心到喊了出來，除了突破了自己目標，同隊友都游到最好時間，從第四追上第二，那份開心遠勝奪冠！」

左起朱鑑然﹑鄧伊程﹑193

鄧伊程自爆喜歡跳高原因

另一邊廂，「跳高女神」鄧伊程就指自己小時候興趣多多，田徑、游泳、騎馬樣樣都有參與，但升上中學後決定仿效媽媽，專注跳高。

她指喜歡跳高全因覺得跳高很特別，每次比賽有3次機會，每次她都跟自己說，這是最後機會，給自己一個動力做到最好。

現正努力備戰11月舉行的亞洲室內暨武藝運動會的鄧伊程又指，「期待能夠像今屆的選手一樣，在國際賽場上發光發熱。」

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