巴黎奧運｜黃庭鋒擁中大碩士懂4種語言　即時傳譯早田希娜感言：好大壓力

▲ 黃庭鋒今次奧運主持表現，獲觀眾大讚日語流利。

【巴黎奧運/黃庭鋒/日語/早田希娜/TVB奧運/中大/奧運乒乓球】日本乒乓球選手早田希娜在乒乓女單戰中擊敗南韓勁敵申裕斌贏得銅牌，當時在TVB坐廠奧運主持黃庭鋒即時傳譯早田訪問，連同場的鍾志光都讚犀利！更獲網民一致好評。黃庭鋒曾在日本留學懂得流利日語，除此之外，普通話及英文都很流利，於中文大學讀完學士學位後，再半工讀進修中大體育系文學碩士，是一位非常努力的全方位藝人。

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巴黎奧運｜網民讚黃庭鋒日語傳譯準確

早田希娜獲得銅牌後，接受了TVB賽後訪問，當時主持黃庭鋒需要即時翻譯，內容大致是早田透露自己其實是瞄著金牌而來的，但因為手部傷患問題，影響了技術及整體表現，所以對於最終能奪得銅牌已覺難能可貴，更透露比賽前打了一支止痛針。傳譯完成後連鍾志光都大讚黃庭鋒好犀利。

片段在社交網流傳，好多網民都大讚他，「廣東話翻譯時用了轉述的方式，需要多講一些字，而且還有些停頓，翻譯的語速也比早田慢，所以翻譯時間會加長一些。主要是日文講的重點都有覆蓋了，而且翻譯的表達比較準確，覺得是非常好的翻譯內容」、「原來庭鋒日文咁勁」。

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黃庭鋒讀完中二後前往英國留學，就讀初高中時，庭鋒的體育表現尤其出色，在學校擔任足球隊前鋒，參加了很多校際比賽，本來有機會成為職業足球員，但最終放棄。

巴黎奧運｜黃庭鋒放棄教職入TVB

畢業後回到香港，黃庭鋒分別在兩間國際學校任體育老師，因而結識到改變了他一生的陳芷菁，她是其中一位學生的家長。在陳芷菁的介紹下，庭鋒放棄老師的穩定職業，加入TVB開始主持《體育世界》，並以半工讀形式修讀香港中文大學體育系文學碩士學位，並到日本的創價大學留學一年，所以能操一口流利日語。

▲ 黃庭鋒擁中大體育系文學碩士。（受訪者提供）

巴黎奧運｜黃庭鋒經常主持大型體育節目

黃庭鋒加入TVB後，不時主持體育節目，包括奧運和冬奧等，在採訪冬奧時也經常要進行即時傳譯，盡顯語言天份。

黃庭鋒接受TOPick記者電話訪問，表示即時傳譯時會感到好大壓力，因為要聽得明之餘更要記得對方講什麼，要好短時間內重組內容，幸好之前已經採訪過多次大型活動，所以訓練有素。

對於學日文心得，他指最緊要有興趣，真心喜歡那個地方及文化自然就會進步，享受學習樂趣。

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巴黎奧運｜黃庭鋒：冇資格講唔夠瞓

對於今次主持奧運的表現，他表示開心和感到有進步，

比起2016年里約奧運更放膽去講，也感激前輩給予很多機會，參與度高了。

問到夠唔夠瞓？他笑言「我冇資格講唔夠瞓，因為鍾Sir喺隔離，有好多主持輪流上陣去迎戰都OK！」

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