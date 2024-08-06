本地精神健康機構香港心聆舉辦「#此時此地」展覽及分享會    相約大眾「腦地方見」一同消除精神健康污名

面對精神健康問題的人常被扣上有關精神健康的負面標籤。據2023年中的一項全港調查，逾半 （58%）受訪市民不願與經歷精神健康問題的人士繼續做朋友。其實，標籤別人主要因為不了解對方到底發生過甚麼事、經歷了怎樣的精神健康復元過程。有見及此，有本地慈善組織透過推動社區計劃，分享復元人士的故事，鼓勵社會大眾展開更多有關精神健康的對話，長遠希望消除有關精神健康的污名。

關注精神健康的註冊慈善機構「香港心聆」（Mind HK），於今年8月推出一個全新的消除污名計劃「#此時此地」（Here And Now）。此計劃由怡和集團旗下的註冊慈善組織「思健」（MINDSET）贊助，為香港心聆在2021年推出的消除污名項目—「我就是我」（More Than A Label） 計劃的其中一部分，希望消除社會對精神健康的錯誤觀念與標籤。

香港心聆副行政總裁Carol Liang表示：「減少香港對精神健康和精神疾病的污名，是香港心聆的首要任務。我們相信，透過 『#此時此地』計劃和相關展覽分享我們大使親身經歷的復元故事，是能讓大眾展開對話的一種方式。只要獲得正確的支援及治療，每個人都可從精神健康問題中復元過來。真實的故事能鼓勵那些正在經歷精神健康挑戰的人勇敢地分享並尋求援助，令社會對精神健康話題建立更正面的看法，減少污名化。」

▲ 香港心聆消除污名項目團隊希望透過提供不同的活動，提高大眾對精神健康的認知，改善污名問題同時建立一個精神健康友善的社會。

聚焦空間與時間 藝術家以真實故事融合藝術創作 啟發想像空間

精神健康復元並不是一個平坦的過程，而是充滿起起落落的動態旅程。「#此時此地」以空間和時間來詮釋復元歷程不斷演變的本質作為概念，突顯復元人士一路走來的韌性和力量。今年8月，計劃將聯同一眾香港心聆大使於中環舉辦互動展覽及兩場真人故事分享活動，透過不同形式呈現真實的復元故事，提供一個安全的分享平台進行對精神健康議題的討論。

▲ 互動展覽除了展出心聆大使的一系列真實故事，亦展出本地藝術家Erin Hung受復元故事啟發而創作的藝術作品。

香港心聆於8月6日至15日舉辦《#此時此地：腦地方見 — 一起走過的地方》互動展覽。由3812 Gallery贊助展覽場地，展覽除了以文字伴隨照片的形式展出心聆大使的一系列真實故事，描繪一些在他們復元之旅中的重要時刻和難忘地點之外，機構更與本地藝術家Erin Hung合作，邀請其以大使們的心路歷程為靈感創作藝術作品，透過充滿創意的方式表達從中的啟發。展覽亦將設置一個互動作品，邀請訪客留下自己的精神健康印記, 分享自己的故事。

心聆大使現身說法 安全空間有助療癒

在展覽舉行期間，香港心聆亦將在中環藝穗會舉辦兩場名為《故事分享：精神健康旅程 #此時此地》的真人故事分享會。多位香港心聆大使將以過來人身份分享他們從抑鬱症、躁鬱症、長期受壓等狀態中復元的經歷，以及「安全空間」於復元過程的重要性，讓大眾藉此機會與受情緒困擾的過來人交流，展開有關精神健康的對話。

▲ 左起：三位心聆大使Claud、Jonathan及Juliana，將在中環藝穗會分享他們的復元故事。

「安全空間」的概念在精神健康的復元過程中至關重要，它能讓獨立的個體與他人建立聯繫，並獲得情感上的支持和認同。出席首場分享會的心聆大使Claud說：「我們可以勇敢地談論精神健康，從而消除精神健康污名。我們將創造一個情感上安全的空間，讓其他人加入對話，分享他們的精神健康故事，放鬆並從身心創傷中療癒。」

將於第二場分享的心聆大使Jonathan說：「或許你會覺得自己被困在一條無盡頭的隧道之中；或許你認為自己看不見終點。請記住，總會有出口的。更多天使將會來到你身邊，它們會耐心聆聽；你也要耐心聆聽。」

另一位心聆大使Juliana憶述：「那時發病並被診斷患有躁鬱症，爸爸、媽媽、哥哥與當時未婚夫即使身心疲倦卻毫不鬆懈，師長、教會朋友、上司及同事亦給予支持。我至今仍記得他們是如何守護着我。」

今年8月，一同參與「#此時此地」活動和展覽，探索鼓舞人心的精神健康之旅，支援香港心聆建立一個無污名的社會！

香港心聆《#此時此地：腦地方見 一起走過的地方》展覽

日期：2024年8月6日至15日

展覽時間：11am至7pm（星期一至五）/ 11am至6pm（8月6日及15日）

場地：3812 Gallery

地點：香港中環雲咸街40號雲咸商業中心26樓

香港心聆《故事分享：精神健康旅程 #此時此地》現場故事分享活動

日期：2024年8月8日（星期四）英文場次 / 8月13日（星期二）廣東話場次

時間：6:30pm至8pm

場地：藝穗會賽馬會劇場

地點：香港中環下亞厘畢道2號

報名連結：英文場次：按此 / 廣東話場次：按此

（特約）