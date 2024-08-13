致癌危機｜內地多款兒童游泳用品含致癌物　塑化劑最高超標290倍嚴重可致癌不孕

▲ 內地多款兒童游泳用品含致癌物，塑化劑最高超標290倍，嚴重可致癌不孕。

【游泳用品/水泡/泳衣/致癌物/塑化劑】南韓近日對內地電子商務網站販賣的兒童游泳用品進行抽驗，包括SHEIN、Temu等內地電商出售的兒童泳裝、水泡等驗出致癌等有害物質，最嚴重的超標290倍。

兒童拖鞋｜內地兒童拖鞋塑化劑超標805倍影響發育 廠商：超標避免不了

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塑化劑｜內地多款水泡塑化劑超標

據南韓傳媒報道，首爾市針對SHEIN、AliExpress、Temu等內地電商網站販賣的兒童泳裝、泳鏡、水泡等25種商品進行安全性抽查，有7款被評為不合格，驗出超過韓國標準的有害物質。首爾市表示，總共有3個水泡出現塑化劑與重金屬超標、厚度不足等問題，其中2款的DEHP塑化劑分別超出標準值290倍與219倍，另一款商品的吹氣孔亦驗出鎘超標準值1.44倍。

另外，一款吹氣沙灘排球的吹氣口，驗出塑化劑（DEHP、DINP）超出標準100倍，而排球本身的DEHP塑化劑則超標148倍。2款兒童泳衣亦不符標準，其中一件男童泳裝的拉鍊部分，驗出鉛超標6倍、塑化劑超標25倍。一款水上運動鞋則檢出危害生殖功能的王基酚超標。

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鄰苯二甲酸酯塑化劑（DEHP）屬環境荷爾蒙，會影響內分泌及生殖功能，如精子數量減少、不孕等，被國際癌症研究中心（IARC）指定為第2B級人類致癌因子。鎘則為致癌物質，蓄積在肝臟與腎臟中。鉛超標則導致生殖機能受損、增加致癌風險。

首爾市上月從SHEIN出售的女用內褲，驗出超標2.9倍的致癌物質。首爾市考量到兒童在暑假較常進行戶外活動，近日開始針對兒童專用單車、直排輪、太陽眼鏡進行安全檢查。

塑化劑｜本港醫生：可致不育或荷爾蒙失調

本港急症科專科醫生司徒敬豪受訪時曾稱，塑化劑不論對成人或兒童都會有不良影響，尤其發育中的兒童影響較大。吸入過量塑化劑，可增加人體女性荷爾蒙，從而導致早熟、不育或女性荷爾蒙失調。男童會易有女性特徵，嚴重可影響睪丸造精功能；女童則會提早出現性徵發育、性早熟等問題。

他又表示，市面大部分膠製品都含有塑化劑，但塑化劑屬無色無味無臭，即使如何清洗或曬太陽，都不能清走塑化劑，故建議家長選購塑膠產品時，只可參考包裝上的「BPA-Free」等警告標籤，減低接觸塑化劑風險。

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塑化劑｜兒童拖鞋塑化劑超標805倍影響發育

早前有內媒對62對兒童塑膠拖鞋進行抽檢，發現其中53對不合格，存在塑化劑（鄰苯二甲酸酯）超標問題，當中最嚴重超標數為805倍，所有不合格鞋都來自「中國塑料鞋之都」廣東吳川。新聞曝光後，相關負責人表示會對涉事廠家展開調查。

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