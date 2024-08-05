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著數優惠｜PizzaExpress送自動旋轉玩味叉　外賣滿$250減$50限時優惠

休閒消費

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

食意粉有呢枝「戶戶送Roo-tating玩味叉」，自動旋轉，真係chill爆兼環保。（戶戶送提供）

夏日炎炎最好chill，巴黎奧運賽事如火如荼，下周三（8月15日）又將迎來美食展，適逢當天又是國際放鬆日，戶戶送與PizzaExpress今次又搞搞新意思，送出「戶戶送Roo-tating玩味叉」，玩味趣怪，將為飯聚增添不少樂趣。

由8月10日至11日，大家於戶戶送外賣平台選購PizzaExpress指定分店的指定外賣美食，便可獲取「戶戶送Roo-tating玩味叉」乙隻，於炎炎夏日中，讓大家以最輕鬆寫意的方法，享受色香味俱全的外賣美食。

戶戶送Roo-taing玩味叉

烈日當空下的高溫，會令人忍不住放慢生活節奏，想盡不同方法以最低消耗能量的方式去完成每一件事。

戶戶送與PizzaExpress聯手送優惠，由即日至9月1日，大家只要輸入50PE，便可於滿$250以上定單享有$50折扣優惠。（戶戶送提供）

今個夏日，戶戶送與PizzaExpress向大家送上另一種放鬆方式，無論於熱鬧沙灘上舒展身心，在繁忙辦公室中汲取片刻閒暇，抑或是與好友歡聚暢飲，都能以「戶戶送Roo-taing玩味叉」享受美食！只需輕輕一按，玩味叉便能自動旋轉，讓顧客以最輕鬆的方法享用意粉，chill住沉浸美味之中，為盛夏增添輕鬆玩味。

同時戶戶送於即日起，推出限定Cozy Set豐盛套餐，當中包括一款自選意式小食、焗麵包球、兩款自選主菜及一份意式火腿蘑菇沙律。顧客由8月10日至11日，凡透過戶戶送外賣平台於時代廣場及將軍澳分店訂購Cozy Set豐盛套餐，即可獲取「戶戶送Roo-tating玩味叉」乙隻，數量有限，送完即止！

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由即日至9月1日，大家只要輸入50PE，便可於滿$250以上定單享有$50折扣優惠。戶戶送亦推出兩款獨家套餐︰Chilled Summer Set夏日悠然套餐以及Cozy Set 豐盛套餐。顧客凡於8月5日至18日選購該兩款獨家套餐，可享額外八折優惠。

同場加映︰ 指定餐廳外賣自取限定優惠 

另外，戶戶送推出全新限時優惠，大家只需於於戶戶送平台指定餐廳下單並選擇外賣自取，即可獲得高達6折優惠，指定餐廳包括︰譚仔雲南米綫、八時神仙草及啊一檸檬茶等。

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