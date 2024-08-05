珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展

▲ 荃灣男警吞槍自盡。疑因工作問題尋短。（資料圖片）

警方今早（5日）11時44分接獲行山人士報案，指在荃錦公路近木棉下村位置，發現一名男子倒臥在地，旁邊有一把懷疑手槍。

救護員接報到場，該名男子昏迷被送往仁濟醫院搶救，其後證實不治。消息指，死者為一名男警員，懷疑他因工作問題不開心而吞槍尋短。警方正調查事件。消息還指，死者隸屬荃灣警區刑事調查隊（即CID，俗稱值日隊），是一名偵緝警員。據了解警方已檢獲遺書，內容提及「不高興」、「道別」，未有資料顯示跟工作問題有關。

警方晚上公布，死者身旁有一把手槍，警方亦發現遺書，經初步調查，死者為一名隸屬荃灣警區的39歲男警員，相信他用獲發的佩槍自殺。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。案件由新界南總區重案組跟進調查。

警方對事件深表難過及惋惜，並對該名警務人員的家屬致以慰問，亦會提供協助。

防止自殺求助熱線：

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香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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社會福利署： 2343 2255

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