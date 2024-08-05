  • 31°C
香港時間 : 202485日 (一) 23:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

荃灣男警吞槍自盡。疑因工作問題尋短。（資料圖片）

警方今早（5日）11時44分接獲行山人士報案，指在荃錦公路近木棉下村位置，發現一名男子倒臥在地，旁邊有一把懷疑手槍。

救護員接報到場，該名男子昏迷被送往仁濟醫院搶救，其後證實不治。消息指，死者為一名男警員，懷疑他因工作問題不開心而吞槍尋短。警方正調查事件。消息還指，死者隸屬荃灣警區刑事調查隊（即CID，俗稱值日隊），是一名偵緝警員。據了解警方已檢獲遺書，內容提及「不高興」、「道別」，未有資料顯示跟工作問題有關。

警方晚上公布，死者身旁有一把手槍，警方亦發現遺書，經初步調查，死者為一名隸屬荃灣警區的39歲男警員，相信他用獲發的佩槍自殺。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。案件由新界南總區重案組跟進調查。

警方對事件深表難過及惋惜，並對該名警務人員的家屬致以慰問，亦會提供協助。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

突發意外｜跑馬地48歲男做掌上壓昏迷　送院搶救
今日 11:12
突發意外｜跑馬地48歲男做掌上壓昏迷　送院搶救
天氣預測｜天氣繼續極端酷熱　周二早上或有大雷雨
今日 11:37
天氣預測｜天氣繼續極端酷熱　周二早上或有大雷雨
DSE2024｜34.1%考生申請覆核成績創歷屆新高　覆核結果8.14公布
今日 12:34
DSE2024｜34.1%考生申請覆核成績創歷屆新高　覆核結果8.14公布
虛假保單｜涉向中學同學等7人訛稱免費投保　女保險代理否認騙190萬佣金等受審
今日 13:32
虛假保單｜涉向中學同學等7人訛稱免費投保　女保險代理否認騙190萬佣金等受審
反恐首案｜被告賴振邦手機影片與涉案炸彈引爆原則相同　控方指知悉殺警計劃
今日 14:53
反恐首案｜被告賴振邦手機影片與涉案炸彈引爆原則相同　控方指知悉殺警計劃

你可能感興趣

突發意外｜跑馬地48歲男做掌上壓昏迷　送院搶救
今日 11:12
突發意外｜跑馬地48歲男做掌上壓昏迷　送院搶救
天氣預測｜天氣繼續極端酷熱　周二早上或有大雷雨
今日 11:37
天氣預測｜天氣繼續極端酷熱　周二早上或有大雷雨
DSE2024｜34.1%考生申請覆核成績創歷屆新高　覆核結果8.14公布
今日 12:34
DSE2024｜34.1%考生申請覆核成績創歷屆新高　覆核結果8.14公布
罪案 仁濟醫院 自殺 荃灣 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　