巴黎奧運｜競步女神楊家玉奪金　肚臍貼被稱「東方神秘力量」親揭3大必貼原因

【巴黎奧運／競步／奪金／肚臍／膠布／運動】巴黎奧運田徑項目於上周四（1日）揭幕，有「競步女神」之稱的28歲國家隊競走選手楊家玉，首日便於女子競步20公里賽事中成功奪金，她的奪金照片曝光後，外國網民目光隨卻落在了她肚臍上貼著的一塊圓形膠布，紛紛猜測膠布用處。事實上楊家玉早於2018年杭州亞運時便已揭露膠布真身，坦言由於3個原因，每次比賽都必貼一張。

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綜合內媒報道，競走選手楊家玉過去曾於2021年以1小時23分49秒創下20公里競走項目世界紀錄，至今仍是保持者，惟2022年世錦賽拿到銀牌後，多年累積的傷病一朝爆發、不得不離開賽場休養，直到2023年才正式復出。今次巴黎奧運的20公里競走賽事中，她再以1小時25分54秒奪金，同時亦成為了該項目中奧運會冠軍、世錦賽冠軍和世界紀錄於一身的「大滿貫」選手。

不過除了成績及標緻的外表，她出賽時用膠布蓋肚臍的舉動亦引起網民好奇，不少外國網民討好奇她肚臍為何貼上一張圓形膠布，甚至有人笑言連是「東方神秘力量」。

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膠布真身曝光 揭3原因運動必貼

不過，其實相關問題過去早已引起多次討論，當時有人猜測為遮掩紋身所用的皮膚色貼紙，亦有網民估計是暖暖包，然而楊家玉於2018年杭州亞運，便早已揭露過膠布用處為防止着涼、防止岔氣而貼的肚臍貼。

她坦自己自幼腸胃不佳，過往練習時便經常出現腸胃不適及嘔吐，每次都要休息一段時間，多年來一直如是，由於比賽服裝是短衫短褲，她擔心比賽時擔心會腸胃不適、便會預會貼上肚臍貼，預防着涼、岔氣及出現不適。

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過去曾因賽事失利陷低潮

楊家玉指自己過去因奧運會、世錦賽接連失利及身體病痛原因，情緒曾一度陷入低谷，甚至考慮過退役，不過在競走隊師弟、當時男友兼如今的丈夫勸勉後，發現自己心中其實一直不願真正放棄，因此再打起精神做足準備，並於巴黎奧運一舉奪冠。她接受媒體訪問時表示，希望將這枚金牌獻給已離世的父親。

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中醫拆解肚臍貼功用

註冊中醫師李翠妍博士接受訪問時曾表示，肚臍又稱為神厥穴，是胃經絡會行經的地方，當肚皮受到寒氣侵犯時，​​容易出現脾胃相關疾病，例如腹痛、胃痛、嘔吐、泄瀉等。因此中醫經常會提醒女士在夏天時不要穿著露臍裝，以免導致腸胃不適。

至於肚臍貼能否在跑步時防止著涼，註冊中醫師陳泳豪則認為，肚臍貼料可防止劇烈運動時兩側腹部痙攣疼痛，但認為對於防止著涼作用不大。他指運動員在比賽過程中會流失汗水，而汗水在中醫角度為人體津液，大量流汗會損傷人身精氣，出現「氣隨津脫」情況，氣虛亦會令肌膚鬆弛，令寒邪有機可乘，引起不同腸胃問題，未必與肚臍入氣有關。

對於一般腸胃不適人士，他建議可以利用以下2大治療方法：

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