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香港小姐2024丨陳紫佟吳芷靖程姜月新加坡影泳照　江美儀水着上陣晒騷背肌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

江美儀、邵初、陳紫佟、吳芷靖、程姜月。（左起）

【香港小姐/陳紫佟/吳芷靖/程姜月/港姐】《2024香港小姐競選》15強外景拍攝已陸續展開，第4批候選佳麗1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）日前出發新加坡，並由視后江美儀和師姐邵初帶領下進行外景拍攝。

3位佳麗在新加坡的行程相當豐富，包括體驗着娘惹傳統服裝兼製作娘惹糕點、去到聖淘沙體驗全新的遊樂設施天空喜立和大玩高空飛索、乘坐色彩繽紛的電單車體驗速度與激情，以及重點環節拍攝泳裝靚相。

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佳麗玩高空飛索。

香港小姐2024丨佳麗三點式上陣

3位佳麗以三點式上陣影靚相，大擺自信Pose兼展現甜美笑容，畫面唯美！事後美儀姐教路3位佳麗拍攝技巧，她說：「返到去對住塊鏡練習擺Pose，同埋用手機錄低自己嘅姿勢睇番，最緊要係上網睇人哋點樣着住泳衣去行Show，真係好有幫助。」

邵初則指要做好表情管理：「最緊要有自信，同埋有笑容，唔好掛住顧其他嘢之後唔記得咗個樣！」其實美儀姐和邵初對3位佳麗照顧有加，更親手幫她們化妝和整理髮型，非常有愛。

拍攝期間發生搞笑事，美儀姐和邵初在餐廳享受美食時獲老闆請飲啤酒，美儀姐笑言：「可能我哋個樣寫住『酒鬼』兩隻字，突然之間就送咗兩杯啤酒畀我哋！」之後更有粉絲要求跟兩位合照，足見人氣十足。

江美儀、邵初。

香港小姐2024丨邵初示範影泳裝技巧

事後3位佳麗、美儀姐和邵初一同受訪，問到第一次穿泳裝拍攝感受如何？18歲的Jessie說：「之前都着過泳衣影相，但今次三點式，覺得有啲拘謹同緊張。」Clary則冇有怕：「我就覺得OK啦，因為都習慣咗。」

有「翻版蔡潔」之稱的Dolores則說：「第一次着三點式，開始時都覺得好怕醜，面對鏡頭都唔知點擺Pose，但都係一次新嘗試。」3位佳麗異口同聲感謝邵初教她們拍攝泳裝鏡頭的技巧，邵初笑言：「我好盡責㗎！」話口未完，美儀姐即踢爆：「但我見你好粗魯喎，因為選完喇嘛？」邵初笑笑口解釋只是做錯誤示範。

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香港小姐2024丨美儀姐騷背肌

邵初則爆料指美儀姐對大家十分照顧，除帶冰感毛巾給台前幕後消暑外，還準備了「秘密武器」，美儀說：「帶咗梳髺梳得好靚嘅梳，又帶咗整理頭髮嘅用品，帶咗好多佢哋用到或者有需要嘅嘢嚟。」邵初再問到：「觀眾最想知你有冇着泳裝？」美儀姐笑言：「呢個絕對有，大家要留意節目！」

美儀姐的說話絕無花假，她率先在社交網大晒「視後」泳衣相，並上載12年前泳裝背面照作對比，雖然美儀姐已經年過半百，但她的背肌非常明顯，絕對是落足心機操練而成，網友留言大讚：「非常喜歡2024年這個背肌，比2012年更有力量的美，它顯示著汗水和毅力、安全感和生命力，它不單單只是漂亮。」、「好有線條美的視後」、「練過的肌肉背好美」。

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香港小姐2024丨佳麗感情大躍進

3位佳麗在今趟旅程感情大躍進，當中年紀最輕的Jessie成為大家重點照顧對象，Dolores笑言：「我依家叫佢阿妹，佢真係好可愛，佢成日有啲天然呆，平時都會特別照顧佢，幫佢整吓頭髮。」Jessie很感恩獲得大家的照顧：「我自己唔識整頭髮，原本仲諗住每日都披頭散髮，好彩有大家幫我整頭髮！」

Clary則指Jessie其實很照顧大家：「佢會負責叫我哋起身！」美儀姐問到3人誰吃得最多東西時，Clary乖乖舉手自動投案：「個串燒真係好好味，唔記得食咗幾多。」美儀姐即踢爆她說：「你差唔多食咗一打！」Clary笑言每日回到房間後都很內疚。

之後大家同聲指Jessie對雪糕情有獨鍾，Jessie撒嬌說：「但我哋未食雪糕呀！」美儀姐拍心口說：「我哋會食㗎，就算製作組唔安排，我哋兩個都會買畀你食！」

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