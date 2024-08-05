巴黎奧運︱領先1局突觸及舊患　馬蓮仍堅持上陣淚別奧運　教練：她不想運動員生涯就此結束

【羽毛球／西班牙／馬蓮／巴黎奧運／何冰嬌／十字韌帶/退賽】日前（３日）羽毛球４強賽事中，西班牙羽毛球「撕叫天后」馬蓮對戰中國選手何冰嬌時，本來狀態大勇以大比數領先，在一次擊球之際右腳落地觸及舊患，一度倒地不起，狀甚痛苦。後來戴上護膝試圖繼續比賽，馬蓮一度捶地嚎哭，不忿自己因傷離場。最終馬蓮難忍傷患劇痛，宣布退賽，其堅毅讓全場觀眾無不動容，站立報以熱烈掌聲。馬蓮教練事後稱，馬蓮不想運動員生涯就此結束。

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落地一刻觸及舊患倒地

綜合外媒報道，31歲的西班牙羽毛球「撕叫天后」馬蓮（Carolina Marin）在日前（3日）羽毛球4強的賽事中，對戰中國選手何冰嬌時，本來領先一局，以大比數10：6領先之際，擊球一刻右腳落地疑傷及膝蓋舊患，倒地掩面，狀甚痛苦。其教練Fernando Rivas一度上前檢查傷勢，馬蓮堅持戴上護膝繼續比賽。

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惟表現明顯被傷患影響，對手追回2分後，馬蓮搖頭一拐一拐走到場外跪地痛哭，教練立刻上前抱頭安慰。馬蓮一度捶地嚎哭，不忿自己因傷離場。最終馬蓮難忍傷患劇痛，宣布退賽，其堅毅讓全場觀眾無不動容，站立報以熱烈掌聲。

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教練：結果難以接受

賽後馬蓮未有接受傳媒訪問，由其教練Fernando Rivas代為交代意外經過，指當時第一次受傷倒地後，馬蓮向教練表示自己傷及右膝十字韌帶，

『我弄斷了它。』

教練當時有安慰並檢查傷勢，惟最後因為傷患嚴重而不得不放棄賽事。他表示，這個結局對於馬蓮來說十分殘酷，馬蓮自己亦表示難以接受。他轉述指馬蓮「不希望自己的運動員生涯就此結束」，而教練亦表示，她自傷患康復後付出的努力，不論贏輸，是值得完成這場比賽。

隨着比賽，她越戰越勇，能夠進入4強，她更是充滿決心，竟得到這個結果，實在難以接受。

雙膝曾斷十字韌帶

目前世界排名第4的瑪蓮於2016年里約奧運奪冠，曾3次奪得世界冠軍。2019年1月，她右膝前十字韌帶受傷，經過休養後於同年9月復出。2021年，馬蓮在冬奧賽前不足兩個月，在訓練期間左膝蓋前十字韌帶及半月板撕裂，需要受手術及進行復健。休養期間，她仍堅持有限度訓練球技，其堅毅精神讓人敬佩。10個月後，馬蓮克服傷患回歸球場，在歐洲錦標賽6連霸，共奪得8次金牌，去年亦打入世錦賽決賽，狀態大勇轉戰巴黎奧運。

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