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張致恒一家丨張致恒8年前已做「職安真漢子」 　Steven自揭有電影試鏡機會

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Steven興奮自揭有電影試鏡機會！

張致恒（Steven）與老婆區燕雯婚後問題眾多，雯雯不時於社交平台放負呻財困，問題無限Loop。Steven在上月「報喜」，公布已考獲地盤平安卡。Steven很快便正式投入地盤工作，網上流傳一張他於工地開工的照片，網民寫道：「努力工作吧，希望能堅持。」

在7月25日，Steven就於IG限時動態內交代工作感受，在炎熱天也有堅持下去。到今日（8月4日），Steven興奮地分享自己有一個的新動向！

張致恒舊愛丨莊韻澄認曾餵兒子飲符水　透露長期受呂成忠精神虐待懷疑前夫鬼上身

張致恒有得試鏡

張致恒過往因不時被太太雯雯公開惡行而形象跌至谷底，投身地盤工作後似乎為他挽回一些分數，事關Steven獲得電影試鏡的機會！

Steven在今日下午近3時，分享一張chok爆自拍，並分享道：「好耐冇試過電影試鏡啦🤣🤣🤣」。

網民留言道：「有人請你拍返戲？好過冇啦」、「努力加油做好自己」、「珍惜每一個機會」、「加油！祝你成功！珍惜機會！」、「大佬好野」。

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Steven早已做「職安真漢子」

未知是否Steven的心情很好，他接連更新IG，晒自拍之外，他早在昨日（8月4日）就在IG限時動態內分享他在2016年為職業安全健康局拍的宣傳片，Steven在當中演地盤工人、女售貨員、醫護人員等角色，當年的Steven身形瘦削，與現時有極大對比。

相信8年前的Steven也沒有想過「戲如人生」，現時的他就真正地做了地盤工人，他現在重溫舊片，正好也提醒自己注意職業安全！

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