醫療券｜深圳紫荊口腔門診8.14起接受長者醫療券　涵蓋洗牙、補牙等服務

▲ 深圳紫荊口腔門診8月14日起接受長者醫療券。（紫荊口腔門診提供）

政府今年2月宣布擴大長者醫療券在大灣區的適用範圍，在「長者醫療券大灣區試點計劃」新增5間綜合醫療機構及2間牙科服務機構，其中2間醫院已分別於今年6月及7月開展服務。衛生署今日（5日）與餘下5間醫療機構代表簽署服務協議，落實今年全面推行「試點計劃」，其中位於深圳巿福田區的深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部（紫荊口腔門診），將由8月14日起接受長者醫療券，涵蓋口腔檢查、洗牙等服務。

由香港註冊牙醫朱勝吉開設的紫荊口腔門診，將由8月14日起，接受合資格香港長者使用醫療券支付診療費用，適用的主要服務包括口腔檢查、拍片檢查、洗牙、補牙、智慧齒拔除、牙周護理、植齒等。

長者如欲使用醫療券，可親身前往該院位於國際商會大廈B座9樓或19樓前臺接待處的「香港長者醫療券服務點」，並出示有效的香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證書》，以完成身份認證及掛號流程。另可通過該院的官方網站或官方微信公眾號進行預約，到診時可直接前往「香港長者醫療券服務點」報到，待職員安排分診。接受服務後，則再由職員引領至「香港長者醫療券服務點」，使用醫療券繳費。

創辦人朱勝吉指，作為「長者醫療券大灣區試點計劃」的入選機構，紫荊口腔門診將為在深港兩地使用醫療券的香港長者提供一系列高標準的牙科服務；又指由於深圳牙科醫療費用本身較香港便宜很多，故沒有額外推出優惠，價格與目前收費看齊。

紫荊口腔門診收費詳情：

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