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空中瑜伽｜女子玩空中瑜伽遭瑜伽帶纏頸懸掛半空險窒息　急呼Siri報警救回一命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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女子玩空中瑜伽，遭瑜伽帶纏頸懸掛半空險窒息，急呼Siri報警救回一命。

【空中瑜伽／瑜伽帶／吊頸／窒息／Siri／運動】不少女士為了健美修身，都會玩空中瑜伽，但一定要注意安全。台灣近日一名34歲女子，日前練習空中瑜伽時，不慎遭瑜珈帶纏頸懸掛半空，無法呼吸，所幸她緊急呼叫Siri報警，救回一命。

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突遭瑜伽帶纏頸險窒息

綜合台媒報道，台南市警二分局南門派出所8月1日中午約12時獲報，在一間運動教室內的34歲石姓女子，頸部遭瑜伽布纏繞致無法呼吸。據了解，石女士平時會獨自一人使用瑜伽帶訓練，但不知為何突遭到瑜伽帶纏繞頸部，並懸掛半空，導致呼吸困難、無法動彈。

所幸當時她的手機正在教室旁充電，於是她緊急透過呼叫Siri報警，警員抵達後發現大門鎖上，隨即破門而入，搶救石女士的生命。最終經警員和救護人員及時剪斷瑜伽帶，石女士成功獲救。

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台灣消防局救護人員確認，石女士傷勢並無生命危險，即由其趕抵到現場的丈夫陪同就醫，夫婦對警員的協助表示十分感謝。台灣警方表示，若從事稍有風險的運動或是動作，最好有朋友或親人陪伴，才能及時處理突發狀況，以免憾事發生。

更多相關報道：瘋狂瑜伽班｜瑜伽導師「幫手」拉筋　「咔」一聲監生壓斷腳　女子腿骨插穿肉當場慘叫【附8種情況即停拉筋】

出現8大情況應停止拉筋

做運動前適當拉筋可以避免受傷。根據本港醫院管理局指出，伸展運動有5大作用，包括增加關節活動幅度、增加肌肉柔軟度、避免及改善關節緊縮、改善肌肉活動機能，和緩和肌肉酸痛。但當身體出現8大情況，則應停止伸展的動作，避免加重傷勢。

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同場加映：易致髖關節受損活動

香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生莫華康曾受訪表示，以往髖關節受損，多因髖關節球窩關節先天過窄或太大，髖關節在轉動時不夠順滑，股骨及髖臼會互相撞擊，軟骨會被磨蝕及生骨刺，加上長期行山、或跑步等劇烈運動等，易誘發股骨髖臼撞擊綜合症，常發於40至50歲中年人士，雖不影響日常生活，但劇烈運動後腹股溝位置會隱隱作痛，嚴重者將難以行走及不能抬腿。

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