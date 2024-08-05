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收受利益｜涉收逾1.9萬元回佣　「三跑」工頭囚半年須歸還回佣

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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涉收逾1.9萬元回佣，「三跑」工頭囚半年須歸還回佣。（資料圖片）

香港國際機場第三跑道項目（「三跑」項目）分判商前「工頭」，涉先後向兩名工人索取回佣，以引薦對方到地盤工作，其中一名工人最終於9個月內合共支付逾1.9萬元予「工頭」。「工頭」經審訊後被裁定3項代理人索取利益罪，以及9項代理人接受利益罪罪成，今（5日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官判刑時指，不能忽略工人已連續支付款項9個月，以及本案長達11個月等，判囚半年，另下令被告須歸還逾1.9萬元。

被告莫伯祥（64歲，德鑄前木工「工頭」），經審訊後被裁定3項代理人索取利益罪，以及9項代理人接受利益罪罪成，事發約於2021年5月1日至2022年3月15日。

裁判官判刑時指，控方在審訊前已展示工人偷錄的電話錄音，以及偷拍被告收取款項的片段，被告在此等強而有力的證據下抗辯並不明智，亦顯示被告悔意有限。

裁判官又指，雖然最終只有一名工人向被告支付款項，但仍不能忽略該工人已連續支付款項9個月、本案長達11個月，以及被告曾向兩名工人索取回佣，裁判官考慮所有因素後，判被告入獄半年，另下令被告於7天內歸還19,700元。

案情指，德鑄工程有限公司（德鑄）是三跑項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，被告當時則是德鑄「工頭」。至2021年5月，馬姓工人致電被告查詢員工招聘事宜，並引薦李姓工人等。

被告表示若成功聘用，馬需每月支付被告款項，被告其後願意降低回佣，惟馬最終未有到地盤上班。被告最後引薦李到地盤工作，並要求李支付回佣，李則最終於2021年7月至2022年3月，每月向被告支付600至2,700元不等，當中合共19,700元。

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記者：梁錦麟

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