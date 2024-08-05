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學校動態｜裘錦秋中學三大方向培養學生自主學習　讓學生了解自己再與老師溝通達相輔相成效果

升學教育

發布時間： 1 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

裘錦秋中學張慧珊助理校長認為要給予學生對自己的學習自主權。

學生是否真正主導自己的學習？很多學校都會以自主學習作為周年計劃，推崇讓學生管理自己學習的理念，給予學生對自己的學習自主權，期望他們更主地定立自己的學習目標。但在日常教學中，往往是老師疲於奔命地策劃課程、思考不同的教學策略：如安排分組、制定教學目標，並管理所有文件和評估，儘管經常提到學生選擇和自主權的概念，但這通常都是由教師預先決定的有限選項。

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那我們如何才可做到真正的學生自主學習？

1. 加強師生溝通、尊重學生的意見

傳統讓學生參與課堂的模式，不外乎讓學生舉手提議，或使用問卷調查，但學生未必會認真地在問卷中提出他們的意見，或只是草草了事，老師未必能具體地了解他們的學習需要。要真正發掘學生的潛力，明瞭他們的需要，關鍵是提供充足的時間，鼓勵多種方式分享和反思想法，並建立支持性和包容性的學習環境。例如，老師可安排個人或小組的學生面談，讓學生可在舒適的環境中發表意見。另外，學生也可透過個人的學習日誌記錄自己的學習過程，並與老師分享，藉此加強師生的溝通，讓學生知道老師重視他們的意見，這才可創造更有意義的學與教體驗。

2. 提升學生之間的合作、推動朋輩的影響

老師可透過製造學生的合作機會，促進有效的小組合作，讓學生與不同的同伴互動以發展合作技能。老師可先清楚說明細則，讓學生根據他們的需要自由選擇小組的成員。他們可創建團隊協議、設定共同目標，並需一同面對挑戰，解決當中可能出現的予盾，從而使他們彼此學習，互助互惠，共同達致理想的成果。這樣老師就可幫助學生建立更高效的團隊合作，並逐步將將解決困難和目標設定的責任交給給學生，讓他們學習承擔自主學習的責任，真正主導學習。

3. 鼓勵學生參與學習評估、真正學會學習

在日常的課堂中，老師管理所有學習內容和教材，這往往導致學生失去在學習旅程中積極參與的機會。筆者有時都會和老師的面談，知道不少語文老師都會收藏學生的作品，記錄他們的寫作習慣和進展，並在課堂中展示他們的作品以作鼓勵。筆者也是一位英文老師，我也養成保存學生作品的習慣，並在課堂中展示，讓學生學會分享，彼此鼓勵，並讓他們參與評估過程，使學生能夠闡述他們的學習需求、成功和需要改進的地方，這才是真正的「使用評估作為學習」Assessment as Learning (ASL)。即使最終評估都是由教師進行，自我評估或同儕互評估也可提高學生的自學能力，讓他們主導自己的學習歷程。

總的來說，實現真正的學生自主學習需要教師在課程設計、教學方法和評估機制上做出相應的調整和創新。只有充分尊重和依循學生的學習需求，引導他們參與學習的整個過程，才能真正實現教自主學習。這有賴老師耐心和創意的配合，筆者相信只要用心推動，便能促進學生自主學習的發展。

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撰文 : 張慧珊 裘錦秋中學(葵涌)助理校長

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