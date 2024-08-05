醫療券｜8.14起深圳3個服務點接受長者醫療券　9月初再多兩間醫院開通使用

▲ 8.14起深圳3個服務點接受長者醫療券，9月初再多兩間醫院開通使用。（衞生署提供）

衞生署今日（5日）與5間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構簽署服務協議，即所有參與「試點計劃」的醫療機構均已完成協議簽訂。衞生署同時公布，當中3間位於深圳的綜合醫療／牙科服務機構由8月14日起開展長者醫療券計劃。屆時，合資格長者於大灣區可以使用長者醫療券的服務點將大幅擴展至7個。署方又預計中山一院南沙院區和東華醫院於9月初開通使用醫療券的安排。

《行政長官2023年施政報告》提出推行「試點計劃」，於2024年把醫療券的適用範圍擴展至大灣區內合適的醫療機構。「試點計劃」共涵蓋7間醫療機構，其中位於廣州市的中山大學附屬第一醫院（中山一院）及位於中山巿的中山陳星海中西醫結合醫院（陳星海醫院）已分別在6月28日和7月18日開展服務，讓合資格申領醫療券的香港長者在各服務點使用醫療券支付門診醫療護理費用。

今日，衞生署署長林文健在醫務衞生局局長盧寵茂見證下，與「試點計劃」餘下的5間醫療機構代表簽署服務協議，落實今年全面推行「試點計劃」。5間醫療機構分別為：



綜合服務醫院（全部均有提供牙科服務）

位於南沙的中山大學附屬第一醫院南沙院區（中山一院南沙院區）

位於東莞巿的東莞東華醫院（東華醫院）

位於深圳巿的深圳新風和睦家醫院（和睦家醫院）

牙科服務醫院／門診

位於深圳巿羅湖區的深圳愛康健口腔醫院（愛康健口腔醫院）

位於深圳巿福田區的深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部（紫荊口腔門診）

隨着服務協議簽訂及項目開展，由8月14日起，位於深圳市的和睦家醫院、愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診可接受合資格長者使用醫療券。連同「試點計劃」最初包含的香港大學（港大）深圳醫院及其華為荔枝苑社區健康服務中心（荔枝苑社康中心）一院兩點，以及「試點計劃」下新增的中山一院和陳星海醫院在內，合資格申領醫療券的香港長者將可在7個大灣區服務點使用醫療券支付門診醫療護理費用，為居住在大灣區內地城市的合資格香港長者提供更大的便利和靈活性，讓他們可在更多服務點善用醫療券，更好使用基層醫療服務，提升健康。

衞生署發言人表示，港府感謝廣東省衞生健康委員會及深圳市衞生健康委員會在推展「試點計劃」上提供寶貴意見和協助。愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診均為牙科專業服務機構，分別毗鄰羅湖及福田口岸。「試點計劃」首次有牙科專業醫療機構參與，為醫療券計劃在內地推行帶來一大突破，讓合資格香港長者可在深圳使用醫療券接受牙科服務的選擇更多，以回應香港長者對牙科服務的殷切需求。3個新服務點（包括和睦家醫院）開通相關安排後，連同現有的港大深圳醫院，以及其荔枝苑社康中心門診所提供口腔（牙科）服務，單在深圳便會有合共五個提供牙科服務的服務點，當中兩個為牙科專業服務機構。

醫療券適用於和睦家醫院9個指定科室的門診醫療護理服務，包括全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科，以及愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診的牙科門診醫療護理服務。更多詳情和相關就醫流程已列於附件。

此外，醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」同樣適用於上述三間深圳市的醫療機構。長者使用醫療券在和睦家醫院接受九個指定科室提供的健康檢查、預防疾病、跟進／監測慢性疾病門診服務等特定基層醫療服務，或在愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診接受特定牙科門診服務，例如牙齒檢查、洗牙、脫牙或補牙等，即可累積醫療券金額，獲取獎賞。

三間深圳市的醫療機構的醫療服務收費以人民幣結算。醫療機構會為長者申報使用醫療券，並按醫療券計劃下每月更新的換算率計算需扣除的港元醫療券金額。醫療機構會於收費處標示計劃下每月的指明換算率，供長者參考。

發言人提醒，香港長者在任何一間指定大灣區醫療機構使用醫療券，均須先登記加入醫健通。換言之，有關安排除適用於港大深圳醫院、荔枝苑社康中心、中山一院、陳星海醫院、和睦家醫院、愛康健口腔醫院和紫荊口腔門診，同樣適用於日後『試點計劃』下開展相關安排的餘下兩間試點醫療機構。長者加入醫健通後，可利用其流動應用程式查閱醫療券餘額和使用紀錄，以及隨時取覽儲存至醫健通的個人藥物紀錄、敏感及藥物不良反應等重要資料。如長者欲於大灣區的指定醫療機構使用醫療券，但未加入醫健通，醫療機構在取得長者同意後會即時為長者登記醫健通，以便長者可隨即使用醫療券。

此外，發言人又稱，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務的費用。在內地使用醫療券的適用範圍跟在香港一樣，均不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序。醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。

政府今年2月把七間大灣區醫療機構納入「試點計劃」，並正與「試點計劃」下最後兩間醫療機構，即中山一院南沙院區和東華醫院進行開展使用醫療券的準備工作，預計該兩間醫療機構可於9月初開通相關安排，詳情會適時公布。

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