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巴黎奧運｜國家隊跨欄女神戀情曝光？　吳艷妮被傳戀富二代運動員【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳艷妮是今屆奧運的焦點之一！

【巴黎奧運/奧運/奧林匹克運動會/田徑/跨欄/吳艷妮】27歲的中國跨欄選手吳艷妮，因亮眼外形被封為「田徑女神」，每次出場都以「孖辮」髮型和全妝上陣，成為話題焦點。除了其外表受關注外，外界當然很關心其感情狀況，似乎女神已經有著落！

巴黎奧運｜張家朗自揭將選手村被帶回港 　一文拆解「奧運被」優點

巴黎奧運丨傳被戀富二代運動員

有傳吳艷妮玩「姊弟戀」，情傾同為田徑運動員的喬臻。喬臻比吳艷妮年輕4歲，擅長200米、400米項目，更曾與隊友一同打破4X200米亞洲紀錄，十分厲害！

有指顏值高的喬臻是北京富二代，與吳艷妮是一對田徑界的金童玉女。他更曾向完成比賽的吳艷妮送上公仔，高調地表達支持！

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巴黎奧運丨吳艷妮曾陷偷步爭議

吳艷妮因外表備受注目，其一舉一動都是大眾焦點。她去年參加杭州亞運女子100米欄決賽，因偷步被取消資格，其後她向裁判上訴，結果獲准照常出賽，跑出12秒77，以第二名完成，不過完場再被大會「DQ」。

賽後受訪時，吳艷妮霸氣回應，「我在第二天就去逛街，我都把這件事忘了，然後網上有很多人說我這次起跑別又搶跑了，我在想的是，我真的搶跑了，又怎麼了嘛」，言論惹來大批網民批評。

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