港鐵停駛｜港鐵東涌至欣澳10月26日提早兩小時收車　將安排接駁巴士料數千人受影響

▲ 港鐵東涌至欣澳10月26日提早兩小時收車。（梁偉榮攝）

港鐵宣布，為配合今年10月26日深夜在欣澳與東涌站之間進行的大型路軌改道工程，來往東涌與欣澳站的列車，將於當晚提早兩小時，即晚上約11時許停止服務，料數千人受影響。港鐵表示，工程團隊會盡力確保安裝工作順利進行，讓東涌綫於翌日（10月27日）恢復正常服務，如期開出頭班車。

港鐵機場鐵路總管呂幹貽表示，由東涌站往香港站的最後一班列車將於11時01分開出；由香港站往東涌站的最後一班列車將則11時07分開出，列車於11時35分抵達東涌站後，介乎欣澳與東涌站的列車服務就會停止，屆時將安排免費接駁巴士往返兩個車站。港鐵預計，來往東涌及欣澳的接駁巴士需時17至20分鐘，較搭乘港鐵需時10分鐘多出一倍。

呂幹貽指，經評估後，認為周六深夜開展工程的影響較小，料數千人受影響。被問到如工程有延誤，會否有後備方案，或觸發罰款機制，呂幹貽沒有正面回應，但強調團隊會盡全力於翌日恢復正常服務，如期開出頭班車。

東涌綫延綫項目下的東涌東段工程，包括在現有欣澳與東涌站之間加建一個新東涌東站，並需要將原有東涌綫正綫路軌改道，建造1.2公里新路軌接駁新車站。路軌改道中的工序包括建設新鐵路路段、安裝架空電纜、改動部分現有信號系統設備，以及於營運中的東涌綫路軌上分階段進行4次道岔安裝工序，將現有往東涌及往香港的兩條上下行綫路軌接駁到新路段。

港鐵項目經理（東涌綫延綫）梁寶寶指，為讓工程團隊進行關鍵的道岔安裝工序，列車服務將稍爲調整，騰出足夠時間進行工程。由於有關工序繁複而且不能分拆，團隊經過反覆審視及規劃後，確認有需要略為延長非行車時間，令有關安裝工序能夠安全及嚴謹地進行及完成。

至於另外3次關鍵的道岔安裝工序，港鐵計劃於未來三年內進行，會視乎改道工程進度作調整及確認，並會適時公佈詳情。