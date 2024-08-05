巴黎奧運丨TVB買獨家訪問位要幾錢？　梁思浩：咪鬼慳呢啲錢啦

【巴黎奧運/港隊運動員/香港運動員】近日梁思浩於網上頻道節目《娛樂好好玩》談及巴黎奧運，外界曾質疑TVB多次獨家訪問運動員，梁思浩於節目中大爆真相。

梁思浩解釋TVB並非取得獨家採訪權：「奧運之前，無論TVB、ViuTV、HOY TV 抑或港台，均可以申請買嗰個位，(獨家採訪位？) 唔係只得一個位，大概幾多錢呢？不多過廿萬，係唔多架，我問埋架啦，係低過廿萬，可以響最貼近所有選手嘅訪問區進行訪問。」

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▲ 梁思浩於節目《娛樂好好玩》大爆料！（影片截圖）

為慳皮唔畀錢「買位」

思浩續說任何電視台均可課金「買位」，但唯獨TVB出作明智抉擇：「點解其他電視台無畀錢，其實係前後次序問題。」原因是政府未公佈購得奧運播映權前，TVB已決定買採訪位，思浩說：「其他電視台諗緊我地(指政府)買唔買奧運播映權呢？如果唔買的話，但又畀左廿萬攞個位，到頭來咪得個桔囉。」

思浩續說：「當時TVB嘅總經理下決定，唔緊要啦，不如買咗個位先啦，所以唔係其他台買唔到，係其他台唔肯買，係TVB總經理自己決定買嘅。」

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梁思浩：咪鬼慳呢啲錢啦

思浩希望大眾明白沒有不公平的情況存在：「其他台都可以買架，同埋錢唔多，係低過廿萬，如果對一個電視台嚟講，廿萬唔係多錢。人家問均咁多間買唔買，到頭來佢買咗，其他人就唔買，你就話佢霸到，咁就唔得啦。」

不過有網民猜測電視台怕付錢後，吸引不到觀眾收看，思浩說：「廿萬對一個電視台嚟講，咪鬼慳呢啲錢啦，今次TVB贏係人地當時開會，總經理決定畀嗰廿萬嘅，明智囉。如果政府無買到奧運咪算囉，唔係單單都贏嘅。」

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