微涼之夏丨鄭丹瑞林嘉欣聲演師生戀　林珊珊演Edan母親

▲ 鄭丹瑞與林嘉欣齊聲演《微涼之夏》。

商業電台65周年台慶廣播劇《微涼之夏》在今日（8月5日）推出，特別邀影帝林家棟首度獻聲，夥拍林海峰分別飾演劇中主角「楊雲峯」及「宣子晴」，並由林家謙及呂爵安分別聲演二人之少年版。

林家棟及林海峰在劇中分別主持Phone-in 節目《今朝多珍重》及《路過的風》，聆聽來自不同聽眾的小故事。首周（8月5至9日）《微涼之夏》邀得多位藝人特別客串，包括：鄭丹瑞、林嘉欣、鍾雪瑩、林愷鈴、林珊珊、何啟華及魏浚笙，分別演繹多個與電台節目有關的單元故事。

商台推出65周年廣播劇《微涼之夏》 影帝林家棟聯同林海峰首度合作聲演

▲ 林家棟與林愷鈴。

林珊珊飾Edan母親

鄭丹瑞（阿旦）及林珊珊80年代加盟商台炮製不少經典，二人這次均為商台65周年重操故業，再獻上經典靚聲。

當中飾演林家棟及呂爵安母親的珊珊說絕非抗拒演胞弟林海峰母親，「我好聽話㗎，導演俾乜稿就讀乜稿！問都無問，商台叫到就無問題，好懷念廣播道嘅日子。唯一唔開心係我要做人哋阿媽，但聲音唔緊要啦，不過我做Edan 阿媽，點解無得見Edan 嘅？佢哋話Edan 忙要錄咗先，最後家棟都見唔到，咁就唔抵喇！唯一要投訴就係呢件事。」

▲ 林珊珊

鄭丹瑞林嘉欣合演師生戀

鄭丹瑞在劇中飾演70年代的中學老師，與飾演學生的林嘉欣，譜出一段不為人接受的師生戀。事隔五十年後，這對昔日的師生，分別致電到楊雲峯及宣子晴的電台節目，相約見面。鄭丹瑞與林嘉欣繼電影《六樓后座》之後，事隔20多年再次合作。

林嘉欣指與鄭丹瑞兩次合作都是靠聲音談情：「我同旦哥喺上套電影，全程只係透過電話談情，不用見面。我哋今次喺錄音室錄廣播劇，都係單靠聲音談情，成件事好巧合。

▲ 鄭丹瑞與林嘉欣

鍾雪瑩享受「喃親呂愛」

飾演林嘉欣少年版的鍾雪瑩，在劇中是林家謙及呂爵安的中學同學。

她笑指：「同家謙、Edan合作，最大挑選係要表現出青澀嘅感覺。我哋三個一齊錄音，我就好似一個觀眾咁，可以好近距離欣賞呢對『喃親呂愛』，睇住佢哋好有火花，成件事真係好享受。」

▲ 鍾雪瑩與呂爵安

林愷鈴喜與偶像合作

飾演Elise的林愷鈴在生日那天被遣散及被分手，萬念俱灰之下，收到一個神秘包裹，竟是已逝世的媽媽寄給她，而媽媽一角則由蘭茜飾演。

林愷鈴首次參演廣播劇，很高興可以與林家棟合作：「林家棟老師其實係我嘅偶像，我睇過佢好多套電影。我對佢嘅印象係好正經，點知今次好開心可以同佢合作廣播劇，發現佢原來好幽默、隨和、好玩得。」

▲ 林家棟與林愷鈴。

何啟華魏浚笙聲演外星人奇遇記

1986年，世人目光不是放在股市，是放在重臨地球的哈雷彗星。車房技工Peter，眼裡卻只有夜校英文老師Miss Lam，無奈Miss Lam將移民加拿大。就在最失落的一晚，Peter遇上最超現實的事，遇見因飛船跟哈雷彗星碰撞而迫降香港的大頭外星人。

何啟華（阿Dee）及小儀分別飾演技工Peter及Miss Lam，而魏浚笙（Jeffrey）則飾演大頭外星人。

▲ 何啟華及小儀

阿Dee第一次錄廣播劇，指與演戲及配音很不同：「演戲可以見到對手、服裝、道具及場景，配音就見到影像或動畫，但廣播劇就只有劇本，同埋冷冰冰嘅錄音室，得番自己一個。」今次聲演遇上外星人的技工，阿Dee覺得很有挑戰：「故事講我遇見外星人，劇情有層次、有力度。呢啲第三類接觸，我演嘅時候都唔係好肯定點演，錄完第一個版本之後，我申請錄多個過癮啲嘅版本，不過我都唔知最後會用邊個，成件事都真係好好玩。」

同樣是首度參與廣播劇的Jeffrey，今次聲演外星人，錄音時更錄了三個不同版本：「扮外星人都幾好玩，試過一啲正常聲線，又試過較少用嘅聲線，睇下粉絲到時認唔認到我把聲。」

▲ 魏浚笙

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