超市大搜查｜《LDK》33款防曬產品大比拼　10款高效防UV 部分美肌兼防水

【LDK／防曬產品／防曬霜／防曬液／防曬乳／曬傷／紫外線／防UV／超市大搜查/消委會】炎熱高溫天氣底下，不少人會使用防曬產品，避免皮膚曬傷。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測33款防曬產品，比較各款產品的防UV能力、成分、緊緻度和使用感，並挑選出防UV效果最好的款式；《LDK》額外添加2項評測標準，包括美肌效果和防水力，以測試產品的額外優勢。33款防曬產品當中包括KOSÉ SUNCUT、unlabel LAB、ANESSA等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售694日圓（約37港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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4大標準評測防曬產品

《LDK》指出，防曬產品主要功能就是抵擋紫外線照射，避免皮膚受到傷害，造成曬傷、皮膚變黑等情況，而市面上部分防曬產品都兼具美肌及防水功能，更適合應付在強烈陽光下進行戶外及水上活動的場合。

《LDK》以4大標準評測防曬產品：

防UV能力： 在人造皮膚上貼上UV標籤再用上防曬產品，放置於曬黑燈底下一段時間後觀察其顏色變化，從而計算防UV率；此外亦邀請多名受測者實際使用產品，進行額外測試。

在人造皮膚上貼上UV標籤再用上防曬產品，放置於曬黑燈底下一段時間後觀察其顏色變化，從而計算防UV率；此外亦邀請多名受測者實際使用產品，進行額外測試。 成分： 由化妝品專家檢查產品成分標籤，檢查各成分會否對皮膚造成刺激性。

由化妝品專家檢查產品成分標籤，檢查各成分會否對皮膚造成刺激性。 緊緻度： 在人造皮膚上先塗抹容易分解的粉底液，再塗上防曬產品，及後利用蒸氣模擬夏季高溫環境，觀察產品的崩塌時間和程度，以評估產品緊緻度。

在人造皮膚上先塗抹容易分解的粉底液，再塗上防曬產品，及後利用蒸氣模擬夏季高溫環境，觀察產品的崩塌時間和程度，以評估產品緊緻度。 使用感：由多名受測員實際使用產品，並對產品的黏性、附著力、刺激性等方面進行評分。

《LDK》額外添加2項不計分的評測標準：

美肌效果： 由專業化妝師在受測者臉上進行塗抹，觀察產品能否做到美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。

由專業化妝師在受測者臉上進行塗抹，觀察產品能否做到美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。 防水力：把顏色水滴在人造皮膚上，待乾透後塗抹防曬產品，然後進行浸泡和潑水測試。

33款防曬產品

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評測結果顯示，「KOSÉ SUNCUT 防曬調色精華乳液（玫瑰粉）」及「unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為698日圓（約37港元）和1979日圓（約107港元）。

「KOSÉ SUNCUT 防曬調色精華乳液（玫瑰粉）」擁有5分滿分防UV能力，防UV率達98.4%；化妝品專家發現，產品具有美肌保濕成分，而其「玫瑰粉」顏色能夠呈現自然的膚色，匹配度良好。

「unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳」在防UV能力測試中獲得4.5款，防UV率達97.8%，可見其防曬效果亦同樣出色。化妝品專家指出，產品成分含有油性物質，使用上易於塗抹，而且具防水性，適合用於進行戶外及水上活動。

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