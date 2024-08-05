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開學2024｜BECKMANN護脊書包　60%減重物料8月享9折優優惠

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

BECKMANN源自挪威，有78年歷史，有挪威國民書包之稱。（相片來源：BECKMANN香港官網）

莘莘學子不足一個月就開學，買新書、添置校服之餘，另一重點是買個新書包。幼稚園學生升上小學正值快速發育階段，面對課本數量和重量增加，選擇合適的護脊書包能減輕脊骨壓力，改善錯誤站姿等問題，是家長和小學生的首選。挪威背包品牌BECKMANN，自1946年至今已家傳戶曉更有超過78年歷史，是當地最暢銷的兒童背包品牌。

內置防水雨擋，不用再擔心書包和書本會濕透，風雨無阻全天候使用。（相片來源：BECKMANN香港官網）

產品結合脊醫和環保物料理念，同時通過挪威國家級研究所NORCE Research實驗證明，能有效將高達50%-60%重量轉移到臀部，有效減輕對脊骨造成的壓力。

AIR FLX 系列有最大5公升可擴充性能，靈活運用空間。（相片來源：BECKMANN香港官網）

 

2024新生驚喜優惠，由即日起至八月期間於網上及門市均可享九折優惠。推介當中人氣皇牌系列22 Liter及Active Air FLX 經過權威測試，配以多重設計，保護孩子脊骨健康同時打造專屬的襟章書包。有防潑水材質附以專用防水雨擋，耐磨襟用、風雨無阻。

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在職媽媽好幫手！三菱電機日本製六門變頻環保雪櫃保鮮強勁，滿足家人不同需要！

Active Air FLX型號更配備Air Flow氣墊，可以使用閥門輕鬆填充和調節所需的後部空氣量，從而提供更好的支撑和穩定性。

香港官網 : www.ergoboss.com

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