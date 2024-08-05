煽惑刺警｜疑7.1煽惑他人刺警 　23歲裝修工人不認罪受審

▲ 裝修工涉煽惑他人刺警，今於西九龍裁判法院開審。資料圖片

23歲裝修工人疑於2021年7月1日，在軍裝警員於銅鑼灣被刺傷後，於網上討論區「連登」留言「插中後膊 下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿左小腸想唔死都難」等。涉案裝修工人今（5日）於西九龍裁判法院（暫代區域法院）否認1項煽惑他人有意圖而傷人，案件開審。控方開案陳詞指，被告曾解釋留言是因為當時是匿名，說了不用負責任，加上因當社會風氣仇警，以及自己貪玩。

被告容昌明（案發時23歲，裝修工人），被控1項煽惑他人有意圖而傷人罪，指被告於 2021年7月1日在香港，意圖使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他人非法及惡意傷害該等警務人員。

控方開案陳詞指，被告於2021年7.1刺警事件後，於網上討論區「連登」中，「銅鑼灣 Sogo外一名警員中刀」的貼文內，以其「連登」帳戶「要食自己整」留言。

控方指，被告確認早前警誡下所言，並且說是因意識到他在「連登」的留言是錯的，所以他想面對，並承認是他的作為。

控方續指，被告另確認曾留言「插中後膊 下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿左小腸想唔死都難」，並解釋留言是因為當時是匿名，說了不用負責任，加上當時社會風氣仇警，以及自己貪玩。控方又指，被告亦確認曾因看到有人留言指他是冷氣軍師，心情感到激動，氣憤下留言回罵對方。

被告最終於2022年3月14日在葵涌被捕，被告在警誡下承認「個account(帳戶)係我嘅，你講嘅留言都係我發嘅，對唔住。」

聆訊今（5日）續。

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