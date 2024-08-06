第二屆「城市創科大挑戰」總決賽在即 各隊精英積極備戰 

第二屆「城市創科大挑戰」準決賽於7月中順利舉行，入圍隊伍將於8月10日於香港科學園舉行的總決賽競逐殊榮，當中公開組和大學／大專院校組的優勝者，更有機會獲得高達港幣100萬元的研發資源和培訓。兩位準決賽評審認為今屆參賽者水平高，方案盡顯創意，期待他們於總決賽的表現。

由創新科技署主辦的第二屆「城市創科大挑戰」，以「香港有計」為主題，邀請各界就「山人有計」和「幫人有計」兩個議題提出創科方案，分為小學組、中學組、大學／大專院校組和公開組四個組別，最終有近2500名來自世界各地的參賽者以個人或組隊形式，提交共1172項參賽方案。經首階段評審後，220項方案獲選進入準決賽。

▲ 「城市創科大挑戰」比賽為一眾有潛力的創科人才，提供一展所長的舞台。

參賽方案展示創新理念

準決賽期間，參加者需要向評審展示其創新意念。大學/大專院校組評審之一，物流及供應鏈多元技術研發中心副總監鍾展超（David）表示，「過去從不同渠道接觸過有意投身創科的學生，但這次以評審身份聽參賽者的簡報，對不少參賽方案都感到驚喜，他們在概念、想法，以及掌握痛點各方面都表現得很好，超出期望。」當中一些方案更展示出同理心，例如將行山體驗帶給傷健人士，令他印象深刻。

▲ 物流及供應鏈多元技術研發中心副總監鍾展超指出，參賽者需要多從目標用戶的角度思考，加以修正及完善設計，提高方案的可行性。

「如何將構思變成可以實際應用的方案，可能是比較大的挑戰。」David指出，可行性是創新的必要元素，參賽者需要多從目標用戶的角度思考，加以修正及完善設計，從而提高方案被應用的可能性。他特別提醒，產品功能非愈多愈好，在有限的簡報時間內應聚焦重點，盡量突出方案與別不同之處，否則會使評審對方案的整體印象模糊。

評審建議助完善方案

David又指，準決賽過程中有來自不同專業的評審，以自身經驗點出方案可改善之處，包括技術和應用層面，值得同學參考：「問題背後反映別人對方案的疑問，其實總決賽評審、甚至將來的潛在投資者亦可能有相似提問，他們需要多加思考。」他期望參賽者把握餘下時間完善方案，以更好狀態迎接總決賽。

今屆比賽公開組評審之一，香港紡織及成衣研發中心總監（業務拓展）陳念群（Katherine）亦讚揚參賽者表現不俗，展示出無限創意，構思亦切合本屆「山系」及「社區關愛」兩個副題。她分享，各團隊在準決賽階段表現出充足準備，能分析現有問題，講解相關背景及方案的創新理念，助評審更容易理解方案對用戶及社區的裨益。

▲ 香港紡織及成衣研發中心總監（業務拓展）陳念群認為，參賽方案展示出參賽者對創科的熱誠及創意。

準備充足留下好印象

Katherine續指，部分隊伍已構思好商業計劃，製作了應用程式（APP）的原型，並邀請目標用戶試用，讓她留下深刻印象，「我很欣賞參賽者的熱誠，亦感受到他們對創科及香港的熱愛。」

比賽亦考驗參賽者的簡報技巧，如何在有限的時間內流暢地交代重點，亦是一大挑戰。Katherine提醒除了方案本身，時間管理同樣重要，有部分參賽隊伍未能在指定時間內完成簡報，「參賽者的簡報經驗可能比較少，時間掌握方面不太純熟。他們應該分配好時間，事前多做練習。」她又指，總決賽將較著重方案的可行性，各隊伍可把握時間進行市場調查，以在總決賽中突圍而出。

兩位評審均認為，參賽者透過是次比賽可累積寶貴經驗，了解自身優勢及不足，從而提升自我能力，作為未來發展，例如日後創業的基礎。「城市創科大挑戰」亦為一眾有潛力的人才提供一展所長的舞台，有助促進創科行業內外人才的交流與合作。

第二屆《城市創科大挑戰》總決賽將於8月10日舉行，參賽者將會競逐優勝者殊榮，爭奪豐富現金獎 / 現金券及獎座。公開組和大學／大專院校組的優勝者更有機會獲得研發資源和培訓，以優化其創科方案，並在特定試點，包括政府部門或公營機構試用。更多詳情，可瀏覽網頁：citytechgc.hk

（特約）