美食登場｜Paper Moon首度推出聯乘雙人下午茶　附送有機香薰護膚品牌保濕套裝及折扣優惠

▲ Paper Moon，近日更首度推出聯乘下午茶。

位於海港城的打卡熱點Paper Moon，近日更首度推出聯乘下午茶，夥拍澳洲有機香薰護膚品牌呈獻Aromatic Bliss Afternoon Tea，精緻鹹甜美點配搭玫瑰亮肌保濕套裝，帶來由內而外的滿足。

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鮮甜濃郁的龍蝦忌廉泡沫湯為下午茶揭開序幕，配上香脆的烤麵包，接著便有鐵板和牛扒伴薯角及粉紅胡椒牛油、即烤意式香草車厘茄披薩。其他鹹點包括呈現淡粉紅色的蟹肉紅菜頭沙律伴魚子醬及小圓餅、金黃飽滿的意式炸飯糰伴黑松露醬及輕盈清新的煙三文魚青瓜三文治。

而甜品方面，先有充滿粉紅元素的紅桑子朱古力泡芙及紅桑子馬卡龍打頭陣，再來是迷你招牌意大利芝士餅及特選芝士蛋糕；最後品嚐甘甜馥郁的迷你朱古力心太軟及特選朱古力，各種甜味交融，讓人愛不釋手。

下午茶亦備有琳琅滿目的飲品選項，迎合不同口味。包括有雞尾酒Rasper、非酒精飲品Manco Paradise，更另設多款果汁、咖啡或茶讓客人挑選，亦可另加 $588（兩位）暢飲 Nicolas Feuillatte Reserve Champagne 90 分鐘，盡享微醺時刻。

Aromatic Bliss Afternoon Tea 兩位用 $528，每天下午3時30分至5時30分供應 (最後點餐時間為下午5時)。

每份下午茶均附送CANVAS禮遇換領卡一張，憑卡到CANVAS概念店或專櫃即可專享兩大禮遇，第一是可獲得價值$395的玫瑰亮肌保濕套裝，第二是換領時購買任何正價產品同時可享$100折扣。

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