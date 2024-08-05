巴黎奧運｜下一個跳水冠軍？全紅嬋「餅印弟弟」全進鵬跳水影片曝光　祖傳「水花消失術」驚艷全網

▲ 下一個跳水冠軍？全紅嬋「餅印弟弟」全進鵬跳水影片曝光，祖傳「水花消失術」驚艷全網。

【巴黎奧運／奧運會／全紅嬋／全紅嬋弟弟／全進鵬／跳水／運動員／水花消失術】巴黎奧運7月31日舉行女子跳水雙人10米跳台決賽，中國跳水隊全紅嬋、陳芋汐不負眾望再次奪得金牌，兩人複製粘貼般的「水花消失術」成為網絡焦點。近日，全紅嬋胞弟全進鵬的跳水影片在網上瘋傳，泳術完全不輸胞姐全紅嬋，更被網民稱為「下一個跳水冠軍」。

最新影片推介：

全進鵬完美繼承胞姐「水花消失術」

近日，内地社交媒體上瘋傳一段全紅嬋的胞弟全進鵬的跳水訓練影片，從影片中可見，全進鵬完美繼承了全紅嬋的「水花消失術」，有網民直言全進鵬就像一條魚，「這絕技難道是家族傳承的嗎」？

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據悉，全紅嬋2007年3月28日出生於廣東湛江，父母都是農民並育有5個子女，全紅嬋排行第三，對上有一兄一姐，對下有一妹一弟，而全紅嬋的妹妺全紅桃和弟弟全進鵬都跟隨胞姐的腳步，加入跳水行列。

全紅桃曾在訪問上表示：「希望我能跟我姐一樣，站到奧運會的領獎台上，而且還是第一名的那種」。她指，全紅嬋還會親自教授妹妹和弟弟「零水花」的秘技，

姐姐會教我做動作的時候，腳怎樣繃直，怎樣壓水花，手不要那樣做。

不過因全紅桃的身形似媽媽一樣健碩，不太有利在高台發揮，反而弟弟全進鵬身型與全紅嬋相近，所以試過有驚人的表現。對於作為奧運冠軍的家姐，全進鵬曾表示，

我覺得她非常的刻苦吃苦，然後非常拼搏，每個動作都去認真努力的去跳，所以才跳得好，跳出這樣的成績。

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全紅嬋分享「水花消失術」秘訣

全紅嬋曾經在抖音拍片分享「水花消失術」的秘訣，稱每天都要保持一定運動量。第一個動作是蹲腿，她會拎着一個裝滿水的桶裝水樽練習，訓練下肢的力量，一組12個，每次做4組。第二個動作是做倒立，三組一組，每次一分鐘，訓練上肢的力量。全紅嬋稱倒立是每一天的基本功，也是「水花消失術」的基礎。最後就是做三組20個的快速腰腹動作。

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