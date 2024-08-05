  • 33°C
香港時間 : 202485日 (一) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最美新娘｜吳千語施伯雄意大利補辦浪漫婚禮　解構新娘子絕美婚紗與婚鞋

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【吳千語/施伯雄/意大利/結婚】現年30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）愈愛愈高調，二人去年12月宣布結婚，並舉行簡單的簽紙儀式，直至香港時間8月4日凌晨於意大利莊園補辦浪漫婚禮，新娘子身穿的婚紗、禮服和婚鞋同樣成為焦點，現在就為大家解構新娘子的絕美婚嫁裝扮！

Deep V粉紅色碎花長裙價值近5萬港幣

首先，吳千語以一襲Deep V粉紅色碎花長裙登場，裙子來自美國品牌Carolina Herrera，價格約48,700港幣，飄逸的披肩設計充滿仙氣，頸上戴了一條來自Mikimoto高級珠寶品牌的Cherry Blossom系列項鏈，同樣以花卉為靈感，與長裙互相呼應。

點擊圖片放大
+2

身穿黎巴嫩國寶級品牌Zuhair Murad婚紗

吳千語正式行禮的婚紗就來自黎巴嫩國寶級品牌Zuhair Murad的2023年秋季新娘系列，蕾絲配上精緻繡花營造半透明感，傘裙設計亦令千語化身做小公主，在意大利別墅莊園顯得份外動人，加上莊園內佈滿鮮花，盡顯復古浪漫。

點擊圖片放大
+5
+4

吳千語穿著JIMMY CHOO婚嫁系列

值得一提的是，千語在婚禮上都是穿著Jimmy Choo婚嫁系列登場，早於婚禮前一晚的歡迎晚宴上，新娘子已穿上AZIA系列優雅出席，奪目吸睛，而行禮時，她就以熠熠閃耀的LOVE亮相，她的LOVE和AZIA高跟鞋，都是通過品牌定製服務，飾有璀璨耀目的「K❤ B」的金色銘牌，代表一對新人英文名縮寫，為婚鞋增添獨一無二的紀念性。

點擊圖片放大
+3
+2

新娘在夜晚的餘興派對上轉為身穿光采奪目的禮裙，搭配於今年2月首次亮相的全新水晶鞋，閃耀夢幻的風格完美演繹現代童話；每隻水晶鞋手工鑲嵌共9種不同尺寸、約6469 顆的施華洛世奇水晶，精湛工藝打造出顆顆珠寶閃耀璀璨光芒的夢幻氛圍，同時寓意長長久久，讓新娘的每一步都搖曳生姿，充滿了奇幻和魔力。 尖頭鞋頭上由手工縫嵌的錯落心形水晶，不但呼應著長長久久的愛意，更是足以撩人心弦的點睛之筆。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

吳千語結婚丨吳千語公屋出身嫁富三代獲讚勵志　傳父親沙田斬叉燒母栽培躋身上流入豪門
14:33 2023/12/19
吳千語結婚丨吳千語公屋出身嫁富三代獲讚勵志　傳父親沙田斬叉燒母栽培躋身上流入豪門
吳千語結婚丨吳千語與富三代施伯雄靚照曝光　上周辦證婚儀式明年舉行婚禮
13:41 2023/12/20
吳千語結婚丨吳千語與富三代施伯雄靚照曝光　上周辦證婚儀式明年舉行婚禮
吳千語結婚丨吳千語分享求婚照　施伯雄一年前出動名車玫瑰花冧爆太太
14:11 2023/12/27
吳千語結婚丨吳千語分享求婚照　施伯雄一年前出動名車玫瑰花冧爆太太
吳千語結婚丨吳千語施伯雄意大利莊園補辦婚宴　新娘Deep V現身拖丈夫放閃
16:51 2024/08/04
吳千語結婚丨吳千語施伯雄意大利莊園補辦婚宴　新娘Deep V現身拖丈夫放閃

你可能感興趣

吳千語結婚丨吳千語公屋出身嫁富三代獲讚勵志　傳父親沙田斬叉燒母栽培躋身上流入豪門
14:33 2023/12/19
吳千語結婚丨吳千語公屋出身嫁富三代獲讚勵志　傳父親沙田斬叉燒母栽培躋身上流入豪門
吳千語結婚丨吳千語與富三代施伯雄靚照曝光　上周辦證婚儀式明年舉行婚禮
13:41 2023/12/20
吳千語結婚丨吳千語與富三代施伯雄靚照曝光　上周辦證婚儀式明年舉行婚禮
吳千語結婚丨吳千語分享求婚照　施伯雄一年前出動名車玫瑰花冧爆太太
14:11 2023/12/27
吳千語結婚丨吳千語分享求婚照　施伯雄一年前出動名車玫瑰花冧爆太太
吳千語 娛樂人物職業 演員 結婚

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　