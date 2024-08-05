最美新娘｜吳千語施伯雄意大利補辦浪漫婚禮　解構新娘子絕美婚紗與婚鞋

【吳千語/施伯雄/意大利/結婚】現年30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）愈愛愈高調，二人去年12月宣布結婚，並舉行簡單的簽紙儀式，直至香港時間8月4日凌晨於意大利莊園補辦浪漫婚禮，新娘子身穿的婚紗、禮服和婚鞋同樣成為焦點，現在就為大家解構新娘子的絕美婚嫁裝扮！

Deep V粉紅色碎花長裙價值近5萬港幣

首先，吳千語以一襲Deep V粉紅色碎花長裙登場，裙子來自美國品牌Carolina Herrera，價格約48,700港幣，飄逸的披肩設計充滿仙氣，頸上戴了一條來自Mikimoto高級珠寶品牌的Cherry Blossom系列項鏈，同樣以花卉為靈感，與長裙互相呼應。

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身穿黎巴嫩國寶級品牌Zuhair Murad婚紗

吳千語正式行禮的婚紗就來自黎巴嫩國寶級品牌Zuhair Murad的2023年秋季新娘系列，蕾絲配上精緻繡花營造半透明感，傘裙設計亦令千語化身做小公主，在意大利別墅莊園顯得份外動人，加上莊園內佈滿鮮花，盡顯復古浪漫。

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吳千語穿著JIMMY CHOO婚嫁系列

值得一提的是，千語在婚禮上都是穿著Jimmy Choo婚嫁系列登場，早於婚禮前一晚的歡迎晚宴上，新娘子已穿上AZIA系列優雅出席，奪目吸睛，而行禮時，她就以熠熠閃耀的LOVE亮相，她的LOVE和AZIA高跟鞋，都是通過品牌定製服務，飾有璀璨耀目的「K❤ B」的金色銘牌，代表一對新人英文名縮寫，為婚鞋增添獨一無二的紀念性。

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新娘在夜晚的餘興派對上轉為身穿光采奪目的禮裙，搭配於今年2月首次亮相的全新水晶鞋，閃耀夢幻的風格完美演繹現代童話；每隻水晶鞋手工鑲嵌共9種不同尺寸、約6469 顆的施華洛世奇水晶，精湛工藝打造出顆顆珠寶閃耀璀璨光芒的夢幻氛圍，同時寓意長長久久，讓新娘的每一步都搖曳生姿，充滿了奇幻和魔力。 尖頭鞋頭上由手工縫嵌的錯落心形水晶，不但呼應著長長久久的愛意，更是足以撩人心弦的點睛之筆。

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