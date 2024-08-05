迪士尼成本年首間票房累收30億美元票房電影公司　《死侍與狼人》本港2周票房破3800萬元

▲ 《玩轉腦朋友2》

由 「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合演的Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），自公映以來，票房席捲全球，電影僅上映13天，港澳累積票房以38,211,951元，登本年度外語片第二位。

▲ 《死侍與狼人》

《死侍與狼人》《玩轉腦朋友2》票房佳

另外，迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）港澳累積票房達81,200,657元，穩佔本年度外語片第一位。

迪士尼今年發行多部影片，在包括《死侍與狼人》及《玩轉腦朋友2》帶動下，令迪士尼成為今年首間全球累收30億美元票房的電影公司。

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