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迪士尼成本年首間票房累收30億美元票房電影公司　《死侍與狼人》本港2周票房破3800萬元

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《玩轉腦朋友2》

由 「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合演的Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），自公映以來，票房席捲全球，電影僅上映13天，港澳累積票房以38,211,951元，登本年度外語片第二位。

《死侍與狼人》

《死侍與狼人》《玩轉腦朋友2》票房佳

另外，迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）港澳累積票房達81,200,657元，穩佔本年度外語片第一位。

迪士尼今年發行多部影片，在包括《死侍與狼人》及《玩轉腦朋友2》帶動下，令迪士尼成為今年首間全球累收30億美元票房的電影公司。

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